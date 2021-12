Stiri pe aceeasi tema

- Ilie Nastase s-a vindecat de COVID-19 și a fost externat. Fostul jucator de tenis, in varsta de 75 de ani, este vaccinat și a avut o forma ușoara a bolii. El marturisește ca se simte destul de bine acum.Pe 2 decembrie, Ilie Nastase a fost externat dupa ce s-a vindecat de COVID-19. Din fericire, fostul…

- Zilele trecute, Liviu Varciu și-a alertat fanii de pe contul de socializare, dupa ce le-a spus ca se afla la spital. Acum, iubita artistului a facut primele declarații și a explicat ce s-a intamplat. Anda Calin, iubita sa, a marturisit care a fost motivul pentru care Liviu a ajuns din nou pe mana medicilor.…

- Dupa o scurta vacanța in Turcia, impreuna cu soția sa, Ioana, Ilie Nastase (75 de ani) a fost internat in spital, diagnosticat cu Covid-19. “Nasty”, cum i se mai spune fostului tenismen, nu are o forma grava a bolii.

- Fosta ispita de la Insula Iubirii a fost transportata ieri de urgența la spital, dupa ce a fost diagnosticata cu noul coronavirus. Le-a dat vestea cea trista fanilor, pe contul ei personal de Instagram, iar astazi a venit cu lamuriri pentru toți internauții care și-au facut griji pentru ea și care i-au…

- Interpreta de muzica populara a fost internata la Institutul „Matei Balș” dupa ce a fost depistata pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 in urma cu aproape doua saptamani. Elena Merișoreanu a povestit prin ce a trecut dupa ce s-a externat la noua zile de la internare. A fost externata mai repede dupa ce s-a…

- Interpreta de muzica populara a fost internata la Institutul „Matei Balș” dupa ce a fost depistata pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 in urma cu aproape doua saptamani. Elena Merișoreanu a povestit prin ce a trecut dupa ce s-a externat la noua zile de la internare. A fost externata mai repede dupa ce s-a…

- Viorica de la Clejani a ajuns la spital, iar in aceste momente e internata la Matei Balș dupa ce s-a infectat cu noul coronavirus. Acum vedeta face primele declarații dupa depistarea pozitiva cu virusul.

- Brigitte și Florin Pastrama s-au casatorit in urma cu aproape doi ani, la scurt timp dupa ce s-au indragostit la „Ferma”, de la Pro TV. De atunci, cei doi și-au dorit cu ardoare un copil, iar cand in sfarșit minunea s-a produs, fosta soție a lui Ilie Nastase a perdut copilul. Acum, aceasta vorbește…