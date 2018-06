Stiri pe aceeasi tema

- FC Universitatea Craiova nu joaca in Liga a 4-a Dolj pentru ca adversara merge la mitingul PSD! Situație halucinanta in Liga a 4-a din județul Dolj. FC Univeristatea Craiova, liderul autoritar al competiției, nu va putea disputa ultimul meci din campionat pentru ca nu are cu cine. Concret, FC Universitatea…

- Fostul mare tenismen Ilie Nastase a prefațat duelul dintre Simona Halep și Sloane Stephens, care se vor infrunta sambata in finala de la Roland Garros. Nastase a remarcat faptul ca Simona se enerveaza mai puțin in timpul meciurilor și taxeaza o declarație a americancei, care a spus ca e avantajata de…

- HALEP - STEPHENS, FINALA ROLAND GARROS // Simona Halep (26 de ani, locul 1 WTA) joaca sâmbata, 9 iunie, la ora 16:00, finala Roland Garros de la Paris. Adversara este americanca Sloane Stephens, 25 de ani, locul 10 WTA. Partida va fi LIVE pe realitatea.net.

- Simona Halep a invins-o azi pe Garbine Muguruza, 6-1, 6-4, și s-a calificat in marea finala de la Roland Garros, unde va juca sambata, de la ora 16:00, cu Sloane Stephens, in direct la Eurosport și Pro TV. Miza meciului cu Muguruza a fost una imensa, iar victoria i-a asigurat Simonei Halep menținerea…

- Jucatoarea americana de tenis Sloane Stephens (10 WTA) va fi adversara Simonei Halep in finala turneului de Mare Slem de la Roland Garros, dupa ce a trecut in cea de-a doua semifinala a competitiei, in doua seturi, 6-4, 6-4, de compatrioata sa, Madison Keys (13 WTA). Stephens, 25 de ani, va disputa…

- Aflata pentru a patra oara in fața primului sau trofeu de Grand Slam din cariera, Simona Halep o va infrunta in finala de la Roland Garros pe americanca Sloane Stephens (10 WTA). Campioana in 2017 la US Open, Stephens a invins-o in semifinale pe Madison Keys (SUA, 13 WTA), scor 6-4, 6-4.

- Prima semifinala de la Roland Garros a probei de simplu feminin va fi cea dintre Simona Halep și Gabrine Muguruza, jocul fiind programat de la ora 16:00, dupa care, in jurul orei 17:30 se vor duela americancele Sloane Stephens și Madison Keys. In varsta de 24 de ani și aflata pe locul 3 mondial, Muguruza…