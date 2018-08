Stiri pe aceeasi tema

Ilie Nastase, fost lider ATP, a vorbit despre performanța Mihaelei Buzarnescu și despre duelul cu grecoaica Maria Sakkari, scrie Gsp. "Mihaela are un an fantastic. Cred ca avea 5-6 ani cand tatal ei m-a rugat...

- Fostul tenismen Ilie Nastase a declarat, duminica, la Digi Sport, ca o vede pe Mihaela Buzarnescu ajungand la Turneul Campioanelor, romanca avand un an foarte bun. Despre adversara lui Buzarnescu din finala de la San Jose, Maria Sakkari, Nastase a spus ca este “mai masculina” si arata “cam ca un barbat”.

- Mihaela Buzarnescu, locul 24 WTA si cap de serie numarul 5, e ultimul act de la San Jose, acolo unde va juca impotriva Mariei Sakkari, locul 49 WTA. Daca se va impune in prima ei finala de turneu Premier, "Miki" va urca pe pozitia 20 in ierarhia mondiala, obiectiv pe care il are de la...

Mihaela Buzarnescu, locul 24 WTA, 29 de ani, și Maria Sakkari, locul 49 WTA, 23 de ani, joaca de la ora 00:00 finala turneului de la San Jose, SUA. Meciul este liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe TV Digi Sport 2.

- Centrul Cultural Judetean Arad, aflat in subordineas Consiliului Judetean Arad nu mai finanteaza, dar are bani pe chermeze in comunele judetului. Singurul turneu internațional de tenis senioare din Transilvania și Banat, Trofeul „Ilie Nastase”, va debuta la finele acestei saptamani, cu meciurile de…

- Fosta mare jucatoare braziliana de tenis, Maria Bueno, caștigatoare a 19 trofee de Grand Slam, dintre care șapte la simplu, a murit, vineri, la varsta de 78 de ani. Bueno suferea de cancer oral și a murit la un spital din Sao Paulo. Fosta sportiva a caștigat la simplu trei trofee la Wimbledon și patru…

- Jucatoarea romana de tenis Mihaela Buzarnescu o va infrunta pe Dominika Cibulkova (Slovacia), vineri, in semifinalele turneului WTA de la Strasbourg (Franta), dotat cu premii totale de 226.750 dolari. Buzarnescu (30 ani, 32 WTA), a patra favorita, a trecut joi de taiwaneza Su-Wei Hsieh…

- Karolina Pliskova a oferit unul dintre cele mai urate momente ale anului in tenisul feminin, miercuri, imediat dupa ce a fost eliminata de grecoaica Maria Sakkari din turul secund al turneului de la Roma, scor 3-6, 6-3, 7-5. Pentru ca arbitra de tusa a strigat out, Karolina i-a cerut explicatii…