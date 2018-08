Stiri pe aceeasi tema

- Fostul tenismen Ilie Nastase a declarat, duminica, la Digi Sport, ca o vede pe Mihaela Buzarnescu ajungand la Turneul Campioanelor, romanca avand un an foarte bun. Despre adversara lui Buzarnescu din finala de la San Jose, Maria Sakkari, Nastase a spus ca este “mai masculina” si arata “cam ca un barbat”.

- Mihaela Buzarnescu, locul 24 WTA si cap de serie numarul 5, e ultimul act de la San Jose, acolo unde va juca impotriva Mariei Sakkari, locul 49 WTA. Daca se va impune in prima ei finala de turneu Premier, "Miki" va urca pe pozitia 20 in ierarhia mondiala, obiectiv pe care il are de la...

- Mihaela Buzarnescu, locul 24 WTA, 29 de ani, și Maria Sakkari, locul 49 WTA, 23 de ani, joaca de la ora 00:00 finala turneului de la San Jose, SUA. Meciul este liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe TV Digi Sport 2. Ilie Nastase, fost lider ATP, a vorbit despre performanța Mihaelei Buzarnescu și despre…

- Mihaela Buzarnescu va juca pentru prima data intr-o finala de turneu Premier. La randul ei, Maria Sakkari (locul 49 WTA) a invins-o pe americana Danielle Collins (42 WTA) in trei seturi, scor 3-6, 7-5, 6-2, si si-a asigurat locul in finala.

- Mihaela Buzarnescu (24 WTA, 30 de ani) a reușit un meci fantastic in fața belgiencei Elise Mertens (15 WTA, 22 de ani) și s-a calificat in finala de la San Jose dupa o victorie in 3 seturi, scor 4-6, 6-3, 6-1. Romanca de 30 de ani a obținut astfel calificarea in prima finala WTA Premier, acolo unde…

- Cap de serie numarul cinci, Mihaela Buzarnescu o va intalni in semifinalele turneului de la San Jose (SUA) pe Elise Mertens (Belgia - favorita patru). Meciul va avea loc sambata seara, in jurul orei 23:00. Competiția americana este dotata cu premii totale in valoare de 800.000 de dolari și face parte…

- Mihaela Buzarnescu (24 WTA) s-a calificat in sferturile de finala ale turneului de categorie Premier de la San Jose, dupa ce a invins-o,cu scorul cu 7-5, 2-6, 6-1, pe americanca de 16 ani, Amanda Anisimova (198 WTA), venita din calificari. Mihaela si-a complicat singura partida printr-o evolutie oscilanta.…

- Mihaela Buzarnescu isi va incepe pregatirile pentru US Open, ultimul Grand Slam al anului, cu ocazia turneului de la San Jose (California), programat in perioada 30 iulie - 5 august. In urma tragerii la sorți, jucatoarea noastra va evolua in primul tur cu americanca Sachia Vickery (locul 74 WTA). La…