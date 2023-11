Stiri pe aceeasi tema

- Romania este la un punct de calificare dupa opt ani la un turneu final. Tricolorii au nevoie de un egal in meciul de diseara cu Israel pentru a se califica la Euro 2024, care se va disputa in Germania.

- Israel vs Romania, meci contand pentru Grupa I din preliminariile pentru Campionatul European din Germania, este programat, sambata, 18 noiembrie, de la ora 21:45, pe Pancho Arena din Felcsut (Ungaria), si va fi transmis in direct de Prima TV.

- Dubla decisiva cu Israel și Elveția pentru calificarea la Campionatul European din 2024 este privita cu optimism de tricolori, care sunt convinși ca Romania se va intoarce la un turneu final dupa o pauza de opt ani.

- Kosovo și Israel se vor intalni duminica in grupa I (din care face parte și Romania), iar politia din Pristina este in alerta dupa ce suporterii gazdelor au cerut anularea meciului din preliminariile pentru Campionatul European din 2024.

- Mihai Stoichița (69 de ani), directorul comisiei tehnice din cadrul FRF, a vorbit despre șansele naționalei Romaniei de a se califica la Campionatul European din 2024, din Germania. In octombrie, Romania a remizat cu Belarus, la Budapesta, scor 0-0, și a invins Andorra la București, 4-0. Prima reprezentativa…

- Romania va intalni Kosovo in Grupa I de calificare la Campionatul European din 2024, iar selecționerul Edi Iordanescu a vorbit la conferința de presa despre criticile primite dupa remiza cu Israel.

- Romania - Israel, meci contand pentru Grupa I a preliminariilor pentru Campionatul European din Germania, este programat, sambata, 9 septembrie, de la ora 21:45, pe Arena Nationala din Bucuresti, si va fi transmis in direct de Prima TV.

- Naționala Romaniei continua campania de calificare la Campionatul European gazduit de Germania in 2024 dintr-o poziție extrem de favorabila. Neinvinsa dupa primele patru meciuri și cu o zestre de opt puncte, tricolorii gazduiesc cele doua meciuri programate in luna septembrie și, in mod normal, n-am…