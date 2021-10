Stiri pe aceeasi tema

- Recent, Adidas s-a desparțit de legendarul tenismen Ilie Nastase dupa 49 de ani in care acesta a reprezentat imaginea gigantului producator de echipament sportiv. Ramas fara cel mai important sponsor al sau, Ilie Nasase iși vinde luxosul sau apartament din Mamaia de pe plaja. Cere 540.000 euro! Nastase…

- Ilie Nastase a scos la vanzare apartamentul pe care il are pe unde dintre plajele din Mamaia. Fostul jucator de tenis, in varsta de 75 de ani, cere o suma cu multe zerouri pentru locuința de pe litoralul romanesc.Apartamentul pe care Ilie Nastase vrea sa-l vanda se afla in centrul stațiunii Mamaia și…

- Celebrul rapper Eminem a deschis un mic restaurant to-go in Detroit. De marimea unei rulote, localul se numește „Mom’s spaghetti”, nume inspirat din versurile cunoscutei piese a artistului, „Lose yourself”. Doritorii au facut coada de la primele ore ale dimineții, ca sa guste produsele. Restaurantul…

- Carmen Tanase a vandut toate proprietațile din București și s-a mutat la țara . Recent, Catalin Maruța a vizitat-o la noua locuința. Actrița se bucura acum de o casa mare, o curte spațioasa și de aer curat. In urma cu cateva luni de zile, Carmen Tanase a surprins cand a declarat ca vrea sa lase Bucureștiul…

- KFC și-a deschis propriul hotel, care se afla la Londra. Rezervarile se pot efectua incepand cu data de 11 august, dar vorbim despre un hotel temporar! Daca ideea ta de concediu e sa stai intr-o camera de hotel și sa mananci pui pe saturate, atunci hotelul deschis recent de KFC e exact ce iți doreai,…

- Premierul Florin Citu a transmis condoleante pentru familiile celor doua victime ale accidentului de munca produs pe santierul de langa Biblioteca Nationala din Bucuresti. Seful Guvernului a adaugat ca se va asigura ca vinovatii in acest caz vor plati. „In primul rand, vreau sa transmit condoleante…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența București-Ilfov anunța ca a izbucnit un incendiu puternic la Piața Delfinului din Capitala. Salvatorii anunța ca ard 150 metri patrați pe o parte a complexului, fiind degajari mari de fum. Conform sursei citate, intervin 14 autospeciale de stingere cu apa și…

- Una dintre celebrele palarii bicorn ale lui Napoleon Bonaparte, cel mai probabil purtata in timpul campaniilor sale de succes impotriva celei de-a Patra Coaliții in anii 1806 și 1807, va fi scoasa la licitație și ar putea fi vanduta pentru cel puțin 600.000 de euro, relateaza The Guardian.