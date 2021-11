Stiri pe aceeasi tema

- Timp de 12 ore, medici, specialisti si cercetatori au raspuns la cele mai importante intrebari despre vaccinare si au oferit informații si explicatii in privinta imunizarii, la "Maratonul Informarii" despre COVID-19. Evenimentul transmis online a avut loc la Biblioteca Nationala din Capitala, iar…

- Brigitte Pastrama și Ciprian Marica au ajuns la discuții aprinse, din cauza unor datorii: terenurile inchiriate de Marica de la Ilie Nastase au apa și energie electrica de la familia Pastrama, iar cum facturile n-au fost achitate la timp, au aparut problemele...

- Ilie Nastase vinde apartamentul de pe malul marii din Complexul de lux Caelia Mamaia Residence. Imobilul are doua camere, o suprafata de 73 mp și valoreaza aproape 350.000 de euro. Acesta este scos la vanzare de agențiile imobiliare. Fostul jucator de tenis deține deja in Capitala un apartament de lux…

- Ilie Nastase și soția lui, Ioana, s-au hotarat sa iși mai ofere o șansa dupa ce mariajul lor a trecut prin cateva momente de impas. Cei doi au surprins pe toata lumea cand s-au impacat, iar fostul sportiv iși dorește ca relația sa mearga la un alt nivel. Ioana și-a dat soțul de gol. Ce […] The post…

- Printre invitati, se vor numara si Ilie Nastase cu sotia, care, in aceeasi zi, isi serbeaza ziua de nastere. Simona Halep a confirmat, astazi, la revenirea in tara din SUA, de la turneul de Mare Slem US Open ca saptamana viitoare se va casatori cu Toni Iuruc.Evenimentul va avea loc pe 15 septembrie,…

- Ilie Nastase și Ioana au trecut peste problemele pe care le-au avut in casnicie și acum iși fac mari planuri de viitor impreuna. Fostul mare jucator de tenis a dezvaluit ca el și soția vor sa iși construiasca o casa impreuna. Cei doi s-au stabilit la Constanța, acolo unde Ioana a locuit de la bun inceput.…

- Dupa ce au fost la un pas de divorț, Ioana și Ilie Nastase se ințeleg acum foarte bine, astfel ca pare ca impacarea a fost pe cat se poate de dulce. Din acest motiv, soția tenismenului a explicat cu subiect și predicat cum se ințelege in prezent cu sportivul dupa ce au fost in pragul divorțului. Iata…