Stiri pe aceeasi tema

- Cristian Tudor Popescu este sigur ca Simona Halep (31 de ani, 50 WTA) nu s-a dopat intenționat. Gazetarul face și o promisiune riscanta. Au trecut 10 luni de la ultimul meci jucat de Simona Halep in circuitul WTA. Depistata pozitiv cu Roxadustat la US Open 2022, dubla campioana de Grand Slam și-a prezentat…

- Ilie și Ioana Nastase au amenajat vila noua unde au ales sa se mute, intr-o zona liniștita din Otopeni. Legendarul sportiv a deținut o frumoasa vila in vestitul cartier Primaverii, facuta cadou chiar de Nicolae Ceaușescu pentru meritele sale sportive, in care a locuit mai mult de patru decenii, dar…

- Ion Țiriac a facut un anunț catastrofal despre Simona Halep. Fosta campioana de la Wimbledon și Roland Garros este suspendata provizoriu inca din august 2022, dupa ce a fost testata pozitiv cu Roxadustat. Fostul lider WTA a mai primit o lovitura in acest an. Luna trecuta, s-au gasit nereguli in pasaportul…

- CITESTE SI Antoine Griezmann are o clauza de reziliere de doar 25 de milioane de euro la Atletico Madrid - presa 09:32 0 Ilie Nastase 'a spart banca'! Nici lui Ion Tiriac nu i-a venit sa creada. Pune mana pe o suma mare de bani 09:30 1 Croația defileaza in Ligii Națiunilor dupa ce invinge Țarile de…

- CITESTE SI In acest weekend ar putea sa aflam campioana Romaniei la fotbal: mecuri decisive in sportul romanesc / calcule și mize 10:06 529 Pericol urias pentru Simona Halep! Ilie Nastase vine cu dezvaluiri incendiare. S-a aflat inaintea procesului 08:23 4492 Conference League: Lupta finala va fi data…

- Dezvaluire socanta a lui Ion Tiriac! S-a aflat ce a putut sa ii faca magnatul unui gigant al sportului. Sunt amanunte absolut uluitoare din cariera celui mai bogat roman. CITESTE SI BREAKING NEWS Cine este medicul din București care a incercat sa se sinucida cu un pistol de tip airsoft. Motivul…

- Arenele BNR sunt in paragina pentru ca Banca Centrala nu a convins nicio instituție a statului sa le cumpere. Prima propunere a fost facuta in 2014. Ultima a venit azi, chiar daca mai voalat. Intr-un discurs ținut in deschiderea Simpozionului Anual de Istorie și Civilizație Bancara, ediția a 31-a, cu…

- Situația jucatoarei Simona Halep a starnit numeroase semne de intrebare. Sportiva este suspendata provizoriu pentru dopaj, dar deși a cerut ca dosarul ei sa fie judecat „in regim de urgența” nu a fost nici macar audiata. Ilie Nastase a vorbit despre aceasta caz straniu in exclusivitate pentru playtech.…