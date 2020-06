Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Pavel a fost testat pozitiv cu noul coronavirus. Artistul, in varsta de 60 de ani, a crezut inițial ca este o simpla raceala, insa dat fiind ca nu mai trecea și simptomele se agravau a decis sa-și faca testul COVID-19, iar rezultatul a ieșit pozitiv. In prezent se afla internat la Spitalul de…

- Iulia Albu, celebru designer vestimentar, s-a aratat incantata de rochia purtata de Ioana Simion la nunta pe care a facut-o cu Ilie Nastase. Nunta celebrului sportiv cu frumoasa soție a avut loc intr-un restaurant de fițe de pe malul marii. Ce spune Iulia Albu despre rochia de mireasa a Ioanei Simion,…

- Ilie Nastase, 73 de ani și Ioana Simion, 44 de ani, s-au cununat religios sambata, in secret, deși cei doi erau la un pas de divorț. Fostul lider ATP a vorbit despre decizia de a sa casatori religios cu Ioana, la un an dupa cununia civila, și a dat detalii despre nunta la care Ciprian Marica și Ioana…

- Evenimentul a avut loc la Techirgol, in prezenta familiei si a prietenilor apropiati. Miresa a optat pentru o rochie cu un decolteu ametitor, tip sirena, care i-a scos silueta in evidenta, iar ginerele a ales sa poarte uniforma de general. Dupa cate se pare, Ioana a fost cea care a negociat termenii…

- Deși se parea ca vor divorța, Ilie Nastase, 73 de ani și Ioana Simion, 44 de ani, s-au cununat religios. Dupa mai multe certuri, care au facut ca cei doi sa locuiasca separat, relația dintre Ilie și Ioana a luat o turnura spectaculoasa! Cand se parea ca Ilie Nastase, fost lider ATP, se pregatește sa…

- Ilie Nastase divorteaza de cea de-a cincea soție, iar acum ies la iveala tot mai multe detalii despre motivele pentru care Ioana Simion a decis sa se separe de fostul sportiv. Sotia lui Ilie Nastase are planuri mari dupa divort! Ce afacere isi dezvolta bruneta Ilie Nastare are 73 de…

- La un an de cand Ilie Nastase, 73 de ani, s-a casatorit in civil cu Ioana Simion, 44 de ani, cei doi au decis sa se desparta! Ioana le-a spus apropiaților ca s-a saturat de violența verbala la care era supusa de fostul jucator de tenis. „Eu il iubesc foarte mult pe Ilie Nastase, am crescut cu el. Este…

- Ioana Simion (43 de ani) și Ilie Nastase (73 de ani) nu mai locuiesc impreuna, iar miercuri, dupa un an de casnicie, bruneta a inaintat dosarul de divorț, la Judecatoria Constanța. Totuși, ea nu il va abandona, din respect și din compasiune, potrivit click.ro. „In continuare, voi avea grija de Ilie,…