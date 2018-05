Fostul tenismen Ilie Nastase a fost dus incatusat la sediul INML pentru recoltarea de probe biologice, dupa ce a refuzat testul cu aparatul alcooltest in urma unei verificari a Politiei Rutiere vineri dimineata, informeaza surse judiciare.



"In jurul orei 4,45, pe Soseaua Nordului, zona Ambasada Chinei, politistii Brigazii Rutiere au oprit pentru control un autoturism condus de un barbat de 72 de ani. Intrucat acesta se afla intr-o vizibila stare de ebrietate, i s-a solicitat sa fie testat cu aparatul alcooltest, moment in care a devenit recalcitrant, a adresat injurii politistilor,…