Dupa ce a petrecut mai bine de o saptamana internat la Spitalul ”Matei Balș” din Capitala, din cauza infectarii cu COVID-19, Ilie Nastase (75 de ani) susține ca a reușit sa treaca cu bine peste boala, potrivit Impact.ro.

„Ma simt bine! Nu am niciun fel de urmari și nici nu cred ca s-a pus vreun moment sa am asemenea probleme, fiindca nu am fost intubat pe termen mediu sau lung. Am mai spus-o, am avut o forma ușoara a bolii și ca atare, plamanii mei sunt in regula! Da, am avut o anume medicamentație și ea a avut rezultate. Atunci, pe durata internarii, nu acum, cand am revenit acasa!…