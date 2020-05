Stiri pe aceeasi tema

- Ilie Nastase divorteaza a cincea oara! Ce sotii a avut pana acum! Ilie Nastase demonstreaza inca o data ca viata bate filmul. Povestile lui de dragoste ar putea cu usurinta sa reprezinte sursa de inspiratie pentru un film. Daca in urma cu un an ajungea in fata Starii Civile, s-ar parea ca fostul tenismen…

- La un an de cand Ilie Nastase s-a casatorit in civil cu Ioana Simion, cei doi au decis sa se desparta! Motivul: Ioana s-a saturat de violența verbala la care era supusa de fostul jucator de tenis. „Ioana și Ilie nu mai sunt impreuna. S-au desparțit de mai bine de doua saptamani. Nu s-au mai ințeles…

- Ilie Nastase și Ioana vor divorța, la un an de la cununiacivila, dupa cum anunța Click! De data aceasta, fostul soț al lui Brigitte nu amai calcat stramb, ci a facut-o pe actuala soție sa vrea divorțul, din cauzaviolenței verbale.Se pare ca, cei doi nu mai locuiesc impreuna de ceva timp. Ilie Nastase…

- Ilie Nastase pescuiește și se plimba cu bicicleta, insa recent a avut parte de un incident neplacut, caci s-a dezechilibrat și a cazut. El a povestit, cu umoru-i caracteristic, despre activitațile din aceasta perioada. La cei 74 de ani, pe care ii va implini in aceasta vara, Ilie Nastase…

- Andreea Balan și George Burcea sunt la un pas de semnarea actelor de divorț. Cu toate ca fanii inca sperau intr-o impacare, cei doi par mai convinși ca niciodata ca asta este cea mai buna soluție. Andreea Balan și George Burcea, dupa o perioada tensionata, au decis ca este cel mai bine sa puna capat…

- Povestea de dragoste cu nabadai dintre Bianca Dragușanu și Alex Bodi continua. Anul trecut, dupa ce facusera turul televiziunilor ca sa vorbeasca despre viitoarea nunta, au anunțat ca se despart.

- Fostul tenismen Ilie Nastase si sotia lui, Amalia, au decis sa divorteze. Cei doi s-au cununat civil in vara lui 2003, la Paris, idila lor incepand in 1996, la concertul sustinut de Sting in Romania. "Datorita zvonurilor aparute in ultima perioad...