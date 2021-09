Stiri pe aceeasi tema

- Emma Raducanu, 18 ani, venita din calificari, a invins-o in finala, sambata noaptea, pe canadianca Leylah Fernandez, 19 ani, cu scorul 6-4, 6-3 și scrie istorie, caștigand US Open 2021 fara set pierdut. Raducanu s-a impus cu scorul 6-4, 6-3, dupa o ora si 51 de minute de joc. La scorul de 5-3 in setul…

