- Ilie Nastase (75 de ani), fost lider mondial ATP, nu ințelege de ce Djokovic a calatorit in Australia, avand in vedere ca nu este vaccinat impotriva COVID-19. Tenismenul sarb este obligat sa stea intr-un hotel de carantina din Melbourne pana luni, 10 ianuarie, dupa ce Tribunalul Federal din…

- Capitanul echipei de Cupa Davis a Serbiei, Viktor Troicki, a declarat ca Novak Djokovici a fost trimis la un hotel in care conditiile sunt "mizerabile", fiind nevoit sa stea alaturi de refugiati sau migranti. "Este un cosmar pentru sport. Niciodata un sportiv, nu doar un tenismen, ci unul dintre cei…

- Novak Djokovic, numarul unu mondial in tenisul masculin, a contestat joi in justitie decizia autoritatilor australiene de a-i anula viza si de a-l expulza din tara. Tenismenul a reușit sa obtina o suspendare a acestei decizii si in consecinta nu va fi expulzat. Novak Djokovic va ramane pana luni la…

- Srdjan, tatal lui Novak Djokovici, si-a aparat fiul intr-un interviu pentru ziarul sarb Telegraf. Acesta spune ca Novak a devenit simbolul si liderul lumii libere, a natiunilor si popoarelor sarace si defavorizate "Fiul meu este captiv in seara asta in Australia, dar nu a fost niciodata atat de liber.…

- Apelul la decizia de anulare a vizei de intrare in Australia pentru Novak Djokovici va fi judecat luni, iar pana atunci numarul 1 mondial va ramane la Melbourne. Judecatorul Anthony Kelly a decis se dea hotararea finala luni, la ora locala 10.00, atunci cand se va afla daca jucatorul va ramane in Australia…

- Spaniolul Rafael Nadal, aflat in Australia, la turneul de la Melbourne, a vorbit, joi, despre cazul lui Novak Djokovici, a carui viza a fost refuzata deoarece nu este vaccinat. Desi regreta situatia in care se afla liderul mondial, Nadal spune ca acesta cunostea conditiile impuse de australieni de cateva…

