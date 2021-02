Stiri pe aceeasi tema

- Gina Pistol (40 de ani) și Smiley (37 de ani) vor deveni parinți in mai puțin de doua luni. In prezent, cuplul, care va avea o fiica, iși renoveaza apartamentul. Recent, Smiley a vorbit despre numele micuței. Smiley, primele declarații despre numele fiicei lui cu Gina Pistol Gina și Smiley formeaza…

- Ieri, 29 ianuarie 2021, a fost zi de doliu in Romania, dupa ce cinci pacienți și-au pierdut viața intr-un incendiu devastator, la „Matei Balș”! Rica Raducanu poate sa spuna ca a fost un adevarat norocos, deoarece a fost externat cu scurta vreme inainte de deflagrația uriașa. Fostul fotbalist a oferit…

- Dani Coman (41 de ani), președintele Astrei Giurgiu, a oferit o noua reacție in aceasta dimineața, in contextul scandalului de dopaj de la Astra Giurgiu. CONTEXT: GSP a aflat ca la ultimul termen al comisiei ce ancheteaza cazurile lui Alexandru Ionița, Kehinde Fatai și Takayuki Seto, acuzați ca ar fi…

- Goalkeeperul ardelenilor a ieșit accidentat dupa primele 45 de minute ale jocului de la Sf. Gheorghe și a efectuat un RMN. Conform celor de la Fanatik, Balgradean a suferit o ruptura fibrilara și are șanse mici sa joace cu FC Hermannstadt și Astra Giurgiu.…

- Naturalistul britanic David Attenborough, in varsta de 94 de ani, a fost vaccinat impotriva Covid-19, relateaza BBC. Nu este cunoscut ce vaccin a primit cunoscutul realizator si prezentator de televiziune, avand in vedere ca in Marea Britanie trei seruri au primit aprobare pentru utilizare…

- Scriitorul franco-grec Vassilis Alexakis a incetat din viata luni, la varsta de 77 de ani, a anuntat editorul sau, informeaza marti AFP. "Cu mahnire grupul editorial Metaixmio isi ia ramas bun de la dragul sau prieten, marele scriitor Vassilis Alexakis, care a murit astazi la varsta de 77…

- Anul nou ne ia deja prin surprindere, iar aseara lumea mondena a aflat despre scenele in care Ioana, soția lui Ilie Nastase, a anunțat poliția, dupa ce fostul tensimen a agresat-o! Noi avem primele declarații ale acestuia, in exclusivitate oferite pentru Antena Stars!

- Ioana Nastase a vorbit, la scurt timp de la altercația avuta cu soțul sau, despre clipele de coșmar petecute alaturi de Ilie Nastase. Mai tanara soție a fostului tensimen inca se afla in șoc și nu dorește sa vorbeasca despre motivele izbucnirii scandalului de proporții, culminat cu intervenția Poliției.