Stiri pe aceeasi tema

- Dupa o desparțire tumultoasa și o mulțime de zvonuri legate de alți posibili iubiți, Lidia buble pare ca spera la o impacare cu Razvan Simion. Vedeta s-a dat de gol printr-un gest șocant, facut pe rețelele de socializare.

- Frigul toamnei tarzii, nopțile tot mai lungi și, nu in ultimul rand, grija fața de semeni, ii determina pe voluntarii din Botoșani sa iasa mai des in strada, in cautarea sarmanilor care au nevoie de o mancare calda și de o vorba buna.

- Soțul Cristinei Rus nu uita de cei saraci, cu toate ca duce o viața de milioane. Gestul de omenie facut in plina strada este dovada clara ca partenerul de viața al artistei are un suflet mare și ii pasa de cei mai puțin norocoși. Paparazzii Spynews.ro au surprins imagini inedite cu Dragoș Bilteanu,…

- O femeie in varsta de 31 ani si-a ucis cei trei copii, un baietel de doar opt luni, si cele doua fetite de trei si noua ani, apoi a anuntat ca se sinucide, potrivit Vienna Online, citat de b1.ro.

- Durere fara margini in Valcea, comuna Tomșani, dupa ce virusul ucigaș a rapit doi soți. Din pacate, femeia a suferit complicații din cauza noului coronavirus și a murit, tragedie pe care soțul acesteia nu a putut sa o suporte. Astfel, barbatul, indurerat de moartea timpurie și nedreapta a soției, a…

- Potrivit zicalei „a dat norocul peste tine”, un om al strazii devenit bogat in doar o secunda! Acesta s-a ales cu 50.000 de euro, dupa ce un trecator i-a oferit un loz care valoreaza doar un euro. Gestul pe care l-a facut cerșetorul apoi este unul de-a dreptul emoționant!

- De cand a devenit mamica, Lili Sandu și-a ocupat tot timpul cu baiețelul ei și al lui Silviu Țolu. Atunci cand ai o situație ca asta, apare intrebarea evidenta: dar de ea cine are grija? Iubitul, evident! Paparazzii Spynews.ro au surprins imaginile care dovedesc ca Silviu este un partener și un tata…

- Ioana și Ilie Nastase și-au pus fanii pe ganduri, la scurt timp dupa nunta, dupa ce fostul tenismen a dat cateva declarații bomba. La auzul acestora, mulți s-au intrebat daca nu cumva soția lui este insarcinata!