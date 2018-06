Ilie Nastase a garantat ca Halep va castiga la Roland Garros

Stiri pe aceeasi tema

- Simona a zambit din toata inima, dupa ce a primit trofeul la Roland Garros, si a putut sa se bucure de el si sa il ridice deasupra capului. Este un prim titlu de Grand Slam din cariera, pentru care a muncit mult si pe care l-a obtinut dupa ce isi mai implinise un vis fantastic […] Halep, prima reactie…

- De doua ori castigator al unor turnee de Grand Slam la simplu (French Open 1973 si US Open 1972), Ilie Nastase i-a transmis o serie de sfaturi Simonei Halep inaintea finalei de astazi de la Roland Garros (ora 16.00, Eurosport, Pro TV).

- Dupa victoria importanta obtinuta deunazi in fata nemtoaicei Kerber, rezultat care a adus-o pentru a treia oara in semifinale la Roland Garros, pe Simona o asteapta inca o infruntare de foc – meciul contra jucatoarei spaniole Garbine Muguruza. Infruntarea dintre actualul lider mondial si a treia favorita…

- Actualul lider mondial a avut miercuri un meci important in drumul sau catre un prim titlu de Grand Slam din cariera. Simona a invins-o pe nemtoaica Angelique Kerber, fostul numar 1 in ierarhia WTA, dupa un meci ce a durat doua ore si 14 minute, primul set fiind pierdut la tie-break: 6-7 (2-7), 6-3,…

- Ambele romance au jucat la French Open sambata, insa doar Simona a parasit terenul invingatoare. Halep si-a asigurat prezenta in optimile celui de-al doilea Grand Slam al anului dupa ce a trecut de Andrea Petkovic, nemtoaica aflata pe locul 107 mondial, in doua seturi, decisivul castigat fara drept…

- In timp ce Simona si Mihaela s-au bucurat de rezultate care le-au asigurat accederea in turul urmator al competitiei, Alexandra Dulgheru nu a avut sansa sa sarbatoreasca implinirea a 29 de ani cu o victorie la un Grand Slam. In primul sau meci disputat la actuala editie a turneului de la Roland Garros,…

- Celebra echipa care ajungea in semifinalele Cupei Uefa in 2006, dupa "dubla" cu Rapid, s-a reunit cu ocazia turneului caritabil organizat pentru fundatia lui Mihaita Nesu. UEFAntasticii l-au avut antrenor pe Cosmin Olaroiu, care si-a intrat rapid in rol si a stat cu gura pe fostii sai jucatori,…