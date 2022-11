Ilie Năstase a fost din nou prins băut la volan. „Nu mai ai voie să bei două beri, plec din țară!” Fostul numar 1 mondial la tenis a fost din nou prins baut in trafic, dupa ce in trecut s-a ales cu dosar penal din acest motiv. Spre deosebire de alte dați, Nastase nu a mai facut scandal dar a amenințat ca pleaca din Romania pentru ca „nu mai ai voie sa bei doua beri!”. Nastase a fost oprit pe o strada din Sectorul 1 și s-a descoperit ca avea o alcoolemie de 0,22 mg/l alcool pur in aerul expirat. S-a ales cu s-a ales cu permisul de conducere suspendat pentru 90 de zile și o amenda de 1.305 lei. Contactat de Libertatea , fostul tenisman a spus ca a „baut doua beri” și ca va pleca din Romania.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

