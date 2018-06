Stiri pe aceeasi tema

- CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMANIA, va prezinta, in exclusivitate, imaginile care, cu siguranța, vor ”arunca in aer” cel mai discutat divorț din showbiz-ul romanesc.(Promotiile zilei la monitoare) Ilie Nastase, fostul numar 1 mondial, și Brigitte Sfat și-au ”negociat” marea impacare cu o piramida de…

- Inca de la deschiderea sezonului estival, vedetele noastre au luat cu asalt litoralul romanesc, mai exact stațiunea Mamaia. (Cele mai bune oferte laptopuri) Ilie Nastase este unul dintre personajele mondene adesea prezente la petrecerile organizate in cluburile de fițe, atat din Capitala, cat și de…

- Dupa seria de probleme cu Poliția, fostul mare tenismen Ilie Nastase a plecat la mare pentru un weekend de distracție. L-am surprins in timp ce se consola cu o bruneta tinerica. (Promotiile zilei la monitoare) Imbracat lejer și cu un zambet relaxat pe fața, Ilie Nastase și-a facut apariția pe plaja…

- Momente dramatice pentru Ilie Nastase astazi, dupa ce a fost prins baut la volan și incatușat. Fostul tenismen a primit o veste teribila: sora lui, Georgeta Kornmann, a murit. Aceasta avea 73 de ani și se lupta cu o boala grea. Citește și: Prima reacție a lui Brigitte, dupa ce Ilie Nastase a fost prins…

- Brigitte s-a distrat pe cinste in minivacanța de 1 Mai, pe care a petrecut-o la Mamaia. Unde a fost alaturi de (inca) soțul ei, Ilie Nastase. La cum s-a dezlanțuit, in ritm de dans, chiar pe mese, Brigitte a parut deja cu gandurile la… libertate. (Afla aici cum poți caștiga și tu de acasa chiar și […]…

- La doar cateva zile distanța de la scandalul rasunator pe care l-au provocat in timpul vacanței de 1 mai, Brigitte și Ilie Nastase au astazi o intalnire de gradul zero in fața instanței.(Afla aici cum poți caștiga și tu de acasa chiar și 10.000 de euro lunar). Motivul? Azi, 2 mai, are loc primul termen…

- Brigitte și Ilie Nastase au fost printre vedetele care au marcat deschiderea sezonului de clubbing in Mamaia, in minivacanța de 1 mai. Bruneta, care a intentat divorțul in februarie, a venit la braț cu soțul ei, in pofida faptului ca s-au certat foarte tare in ultima perioada. Brigitte pare sa se fi…

- Ilie Nastase și Brigitte nu s-au putut abține de la scandal nici in minivacanța de 1 mai. Fostul numar unu modial și focoasa timișoreanca au fost protagoniștii unui episod demn de cascadorii rasului. Cei doi au facut un facut ”circ” in hotelul Nyota din Mamaia.(CITEȘTE ȘI: CE DRUMURI SA EVIȚI IN MINIVACANȚA…