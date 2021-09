Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep se marita, astazi, 15 septembrie, cu milionarul Toni Iuruc. Cununia civila va fi organizata pe malul marii, iar petrecerea de dupa va avea loc la un club de fițe din stațiunea Mamaia. Tatal campioanei din Constanta, Stere Halep, a dezmintit zvonurile legate de marele eveniment. Ce nu se…

- Tenismena Simona Halep se casatorește astazi, cu omul de afacere Toni Iuruc. Ceremonia va avea loc la un local de lux din stațiunea Mamaia. In lista de peste 300 de invitați ai mirilor se numara și președintele Romaniei, Klaus Iohannis, scrie SHOK.md.

- Simona Halep se marita astazi, 15 septembrie, cu Toni Iuruc , cel cu care s-a logodit la inceputul lunii iunie. „Da șansa fiecarei zile sa fie cea mai frumoasa din viața ta” este mesajul pe care sportiva l-a postat pe Instagram, in ziua cununiei civile. Simona Halep a postat miercuri dimineața, 15 septembrie,…

- Miercuri, 15 septembrie, Simona Halep (29 de ani, locul 11 WTA) se va casatori cu Toni Iuruc, cu care s-a logodit la inceputul lunii iunie. Invitații vor avea de „indurat” doua condiții drastice. Cununia civila dintre fostul lider mondial și logodnicul ei, Toni Iuruc, este programata miercuri, de la…

- Eveniment deosebit maine, la Constanta, in viata Simonei Halep. Marea campioana a Constantei Simona Halep se va casatori maine la Constanta cu Toni Iuruc, iar evenimentul se va desfasura la "Fratellildquo;, in Mamaia.Pregatirile sunt in toi, iar astazi, Simona si Toni, alaturi de parintii campioanei,…

- Simona Halep se pregateste de ziua cea mare. Nunta cu alesul sau, Toni Iuruc. Se pare ca sportiva ar fi decis ce nume va purta dupa casatorie.Simona Halep si Toni Iuruc vor face pasul cel mare peste doar doua zile. Se pare ca sportiva a decis sa ia si numele sotului sau, astfel se va numi Simona Halep…

- Fara sa vrea, fostul mare tenismen Ilie Nastase a anunțat cand va avea loc nunta Simonei Halep: pe 15 septembrie. Intrebat intr-un interviu acordat pentru emisiunea „Teo Show”, de la Kanal D ce face de ziua actualei soții, Ioana Simion, care implinește 46 de ani pe 15 septembrie, Nastase a spus ca participa…

- Simona Halep și Toni Iuruc traiesc de o buna perioada de timp o poveste de dragoste. Conform declarațiilor facute de Ilie Nastase, cei doi iși vor oficializa relația mai curand decat se aștepta cineva. In cadrul unui interviu acordat pentru emisiunea „Teo Show”, de la Kanal D, Ilie Nastase a fost intrebat…