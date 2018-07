Moartea lui Ilie Micolov, rapus de boala la 68 de ani, pe 21 iulie, i-a afectat teribil pe Adrian si pe Daniela Daminescu, prieteni buni ai marelui cantaret de folk. Revoltata de anumite randuri aparute in presa despre Micolov, sotia cantaretului de muzica usoara a rabufnit pe Facebook, reprosandu-le multe celor care au avut ochi […] The post Ilie Micolov NU a murit singur la spital! Soția lui Adrian Daminescu a rabufnit: “Neistruiți și needucați!” appeared first on Cancan.ro .