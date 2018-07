Ilie Micolov, compozitorul si interpretul uneia dintre cele mai cele mai ascultate melodii romanești dintotdeuna – Dragoste la prima vedere, a murit la varsta de 69 de ani, sambata (21 iulie), la Bucuresti. Artistul avea grave probleme de sanatate și s-a stins in urma unui stop cardio-respirator. In ultima vreme, Ilie Micolov se confrunta cu mari […] The post Ilie Micolov a murit! Doliu in muzica romaneasca appeared first on Cancan.ro .