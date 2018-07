Stiri pe aceeasi tema

- Ilie Micolov a murit. Autorul uneia dintre cele mai cele mai ascultate melodii romanești dintotdeuna - Dragoste la prima vedere - a incetat din viata la varsta de 69 de ani, in apartamentul sau din Bucuresti, anunta Romania TV. In ultima vreme, Ilie Micolov se confrunta cu mari probleme…

- Ilie Micolov, interpretul celebrei melodii “Dragoste la prima vedere”, este in stare critica. Artistul este bolnav de multi ani, dar in prezent starea sa este una deosebit de grava si a ajuns sa fie “netransportabil”, iar apropiatii l-au parasit.(CITEȘTE ȘI: VIDEO STUPEFIANT REALIZAT LA 3 DIMINEAȚA…

- Ilie Micolov, autorul uneia dintre cele mai cele mai ascultate melodii romanești dintotdeuna -”Dragoste la prima vedere”, a implinit 69 de ani. Artistul, care a legat prin nepieritorul sau succes sute de cupluri de romani, iși duce mai departe traiul intr-un apartament din București, ascunzand, cu demnitatea…

- Aproape 100 de susținatori ai echipei Potaissa Turda i-au așteptat pe hadbaliști pe Aeroportul Internațional ”Avram Iancu”, la întoarcere din Grecia, unde au câștigat Cupa Challenge. Potaissa Turda a câștigat ambele meciuri din finala…

- In jurul orei 07.25, conducatorul unui autovehicul in varsta de 41 de ani, care se deplasa pe Sos.Mihai Bravu-Pod Abator, dinspre Calea Vitan catre Piata Sudului, la urcarea pe Podul Vacaresti a surprins si accidentat mortal un barbat in varsta de 36 de ani care ar fi traversat strada neregulamentar,…

- Potaissa Turda a reușit performanța de a câștiga Cupa Challenge la handbal masculin, dupa ce turdenii au câștigat și meciul retur cu grecii de la AEK Atena. Meciul de acasa a fost câștigat de Potaissa cu scorul de 33-22, iar în deplasare, duminica,…

- Actorul de comedie, Puiu Calinescu s a nascut pe 21 iunie 1920, la Bucuresti si s a stins din viata pe 16 mai 1997, la Bucuresti. Puiu Calinescu si a inceput cariera jucand in "revistele" de cinematograf ce prefatau candva in salile de cinema proiectia unui film. Din 1948 a intrat in trupa Teatrului…