Stiri pe aceeasi tema

- Avem dovada ca Arabella Iordanescu este o femeie care se descurca in orice situație, iar fotbalistul Edward Iordanescu poate sa fie mandru in orice moment cu o așa soție. In plina zi, paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, Spynews.ro, au fost pe „urmele” soției fotbalistului și…

- Roxana Ciuhulescu se descurca in orice situație, iar vedeta gasește intotdeauna rezolvari atunci cand se confrunta cu probleme. Paparazzii SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe urmele ei și au surprins cele mai tari imagini.

- Ce face Claudiu Florica atunci cand are timp liber? Cumparaturi! Paparazzii SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe urmele afaceristului și au surprins cele mai tari imagini.

- Un barbat a fost filmat in timp ce se deplasa cu trotineta electrica pe o autostrada din Romania. Imaginile au fost surprinse de un alt participant la trafic si au fost postate pe retelele de socializare, insotit de mesajul: „O intrebare care naste controverse, ai voie sa circuli cu trotineta pe autostrada?…

- Ce face Anda Adam atunci cand crede ca nu o vede nimeni!? Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au surprins-o chiar in timp ce se afla in trafic, ii era foame, și vorbea la telefonul mobil. Imaginile dovedesc ca vedeta se descurca in orice situație și reușește sa rezolve…

- Florin Raducioiu are mare rabdare cu iubita lui! Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, l-au surprins pe fostul fotbalist in timp ce ii facea pe plac partenerei de viața. Imaginile dovedesc faptul ca fostul fotbalist face orice de dragul femeii care l-a cucerit.

- Amalia Enache este o femeie independenta, iar noi avem dovada in acest sens, pentru ca paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, Spynews.ro, au fost pe „urmele” ei și au vazut totul. Prezentatoarea TV se descurca in orice situație și nu spune „nu” provocarilor care ii ies in cale.…

- Catalin Bordea este un barbat rabdator cand vine vorba de cumparaturi, iar noi avem dovada clara in acest sens. Fostul coprezentator de la Xtra Night Show nu este deloc deranjat sa mearga singur in oraș. Ei bine, spunem toate acestea, pentru ca paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania,…