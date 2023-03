Stiri pe aceeasi tema

- Ilie Dumitrescu a tras concluzia, dupa meciul FCSB – Universitatea Craiova 1-1. „Mister” a analizat „la cald” prestațiile celor doua echipe care și-au imparțit punctele in duelul „de foc” de pe Arena Naționala. Fostul component al Generației de Aur considera ca schimbarile efectuate de cei doi antrenori…

- Nicolae Dica este convins ca Octavian Popescu va „exploda” la FCSB datorita tacticii lui Gigi Becali. „Dicanio” este de acord cu decizia patronului roș-albaștrilor de a-l juca pe Tavi in linia de mijloc, pentru a-i face loc in flancul stang lui Florinel Coman. Gigi Becali a declarat ca Octavian Popescu…

- Ilie Dumitrescu, genial dupa CFR Cluj – FCSB 0-1. Fostul mare international il lauda pe Gigi Becali pentru inspiratia de care a dat dovada in timpul derby-ul cu CFR Cluj. Ilie Dumitrescu a spus ca Gigi Becali a procedat bine ca nu l-a schimbat la pauza pe Deian Sorescu, desi Krasniqi l-a depasit in…

- Gabi Balint a fost ironic cu Gigi Becali, dupa ce patronul de la FCSB a lasat sa se inteleaga ca el a fost cel care a facut schimbarile in derby-ul cu Farul. Dupa ce Andrea Compagno si Andrei Cordea au iesit de pe teren, Farul a reusit sa intoarca rezultatul si sa castige pe Arena […] The post Gabi…

- Andrei Prepelița, fost capitan al FCSB-ului, știe cum se poate impune Mihai Pintilii in fața lui Gigi Becali. Patronul FCSB a lasat sa se inteleaga ca el a fost responsabil pentru schimbarile facute in derby-ul cu Farul. Mihai Pintilii a fost „promovat” pe postul de antrenor principal al FCSB-ului,…

- Ciprian Marica l-a ironizat pe Gigi Becali in direct la TV, dupa FCSB – Farul 2-3. Fostul atacant al naționalei Romaniei, in prezent acționar la Farul, a facut o gluma pe seama „strategiei” de la FCSB, in care patronul ordona, de multe ori, schimbarile din timpul meciului. Farul a pus in scena o revenire…

- Basarab Panduru a numit jucatorul pe care Gigi Becali ar putea sa-l cumpere dupa FCSB – Farul 2-3. In urma meciului de duminica, FCSB ramane pe locul 4 din Liga 1, cu 41 de puncte obținute dupa 23 de meciuri jucate. Basarab Panduru a numit jucatorul pe care Gigi Becali ar putea sa-l cumpere dupa […]…

- La finalul meciului FCSB – Farul 2-3, Ilie Dumitrescu a comentat situația lui Mihai Pintilii. Intrebat daca rezultatul ar fi fost altul daca FCSB ar fi avut pe banca un antrenor cu licența PRO, Ilie Dumitrescu a explicat ca poziția in care se afla Mihai Pintilii e una complicata din cauza implicarii…