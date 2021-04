Stiri pe aceeasi tema

- ​Comisia Europeana permite statului român sa acorde ajutoare de stat de pâna la 500 de milioane de euro în total restaurantelor, hotelurilor și altor firme din domniul HoReCa și al turismului prin schema de ajutoare aflata în pregatire la Ministerul Economiei. Citește…

- Sica Dumitrescu, fiul fostului mare internațional Ilie Dumitrescu, a fost trimis in judecata, in urma cu o luna, pentru trafic de droguri de mare risc, alaturi de un complice, caporal in Ministerul Apararii Naționale. Fostul fotbalist roman a vorbit recent despre fiii sai, in special despre Sica, la…

- Varianta redeschiderii restaurantelor in baza testarii clienților a redat speranța proprietarilor din Horeca. Nu se știe insa deocamdata cum ar urma sa se desfașoare intreaga procedura, nici daca testele vor fi suportate de stat sau patronii ar urma sa le cumpere pe banii lor, relateaza Realitatea PLUS.„Putem…

- Politia londoneza a lansat o ancheta pentru crima dupa ce un sofer roman de taxi a fost injunghiat mortal de unul dintre pasagerii sai in nordul Londrei, a relatat joi publicatia Daily Mail, arata Agerpres. Corpul lui Gabriel Bringye (37 de ani), un sofer care intentiona sa se casatoreasca…

- Un sofer roman de taxi a fost ucis, miercuri seara, in fata unei scoli din Tottenham, suburbie a Londrei, criminalul care solicitase masina printr-o aplicatie mobila fiind cautat in prezent de politistii Scotland Yard.

- Anul 2020 a fost martorul schimbarilor și adaptarilor la un nou soi de normalitate. Oamenii și business-urile, deopotriva, au cautat modalitați de supraviețuire intr-o lume blocata de coronavirus. Un exemplu in acest sens vine din partea...

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Bihor (CJSU), prezidat de prefectul Dumitru Țiplea, a aprobat in cadrul ședinței de astazi, 10 februarie, lista localitaților din Bihor in care se impun limitari in domeniile HoReCa, cultural și de divertisment, pentru a preveni raspandirea virusului SARS-CoV-2.

- ■ decizia a apartinut politistilor locali pietreni Politistii locali din Piatra Neamt au luat o decizie interesanta joi, 28 ianuarie, suspendand activitatea magazinului Kaufland din strada Bistritei. Si au dispus si o amenda de 3.000 de lei. Motivul? Nu existau autorizatiile necesare pentru a-si desfasura…