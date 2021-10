Stiri pe aceeasi tema

- FCSB joaca acasa cu FC Argeș, de la ora 20:30. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro, televizat de Digi Sport 1, Look Sport+ și Telekom Sport 1. Vezi AICI programul etapei #14 FCSB - FC Argeș, live de la 20:30 Click AICI pentru live+statistici! FCSB - FC Argeș, echipe probabile FCSB: 99. A. Vlad - 6. Haruț, 55.…

- In partida pe care FCV Farul a disputat-o in deplasare, 1-2 cu FC Arges, in etapa a 12-a de campionat, pentru echipa constanteana a debutat in Liga I si mijlocasul Eduard Radaslavescu, care a intrat pe teren in minutul 67, in locul lui Chitu. Nascut la 30 iulie 2004, Radaslavescu este international…

- Considerat de multi drept cel mai mare jucator din istoria fotbalului romanesc, Nicolae Dobrin a jucat in total 22 de ani pentru FC Arges si doi ani pentru CS Targoviste. Iar Virgil Ignat, un impatimit al fotbalului a facut publice mai multe fotografii cu marele jucator din perioada in care juca la…

- Deținatorii drepturilor tv și Liga Profesionista de Fotbal desemneaza la finalul fiecarui meci cel mai bun jucator.Iata care au fost fotbaliștii evi-dențiați in partidele etapei a 10-a:FC Rapid 1923 – FC Voluntari 0 – 1, Vadim Rața (FC Voluntari).FC Argeș – Chindia Targovi`te 0 – 0, Flavius Croitoru…

- Mihai Ianovschi, antrenorul principal de la FC Argeș, l-a elogiat pe Adrian Mutu, omologul sau de pe banca celor de la FCU Craiova, dupa ce piteștenii i-au invins pe olteni, scor 1-0. Cronica meciului FC Argeș - FCU Craiova „Știam ca intalnim o echipa extrem de bine organizata tactic, cu un antrenor…

- Liber de contract dupa desparțirea de campioana CFR Cluj, Iasmin Latovlevici (35 de ani) ar fi putut ajunge la Dinamo, dar „cainii” au refuzat propunerea. Dorit de Sepsi și FC Argeș, fundașul stanga, cvadruplu campion in Liga 1, Iasmin Latovlevici a fost propus la Dinamo in aceasta toamna. ...

- Dupa victoria adusa de golul reușit de Billel Omrani in meciul cu FC Argeș, Ciprian Deac a explicat care este relația lui Marius Șumudica cu echipa.”Vreau sa clarific anumite lucruri total neadevarate care m-au durut. Eu sunt angajat, nu sunt nici patron, nici președinte, nu schimb eu antrenorul.S-a…

- Jucator la FC Arges si titular la nationala Romaniei U17, Mario Tudose (16 ani) a fost transferat marti 17 august la Benfica Lisabona, cea mai titrata echipa din Portugalia. Suma transferului este de 200.000 euro plus TVA.