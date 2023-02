Stiri pe aceeasi tema

- PAOK, echipa antrenata de Razvan Lucescu, s-a calificat in sferturile Cupei Greciei, dupa ce a invins-o pe Panathinaikos, scor 2-0. In sferturi, trupa lui Razvan Lucescu o va intalni pe Lamia. PAOK s-a calificat in sferturile Cupei Greciei Tabela de marcaj a fost deschisa de PAOK, in minutul 52, prin…

- Ianis Hagi a lasat o impresie excelenta in Scoția și Glasgow Rangers vrea sa cumpere inca un fotbalist roman. Conducatorii formației scoțiene sunt interesați de Alexi Pitu, atacantul formației Farul Constanța. Impresarul Giovanni Becali a recunoscut ca fotbalistul lui Gica Hagi este monitorizat de multe…

- Ilie Dumitrescu (53 de ani) crede ca Ionuț Luțu (47 de ani) chiar este o varianta pentru banca celor de la FCSB. Ilie Dumitrescu este sigur ca Gigi Becali nu va apela in viitorul apropiat la un antrenor cu experiența. Fostul internațional a lansat o propunere interesanta. Crede ca Ionuț Luțu, „mana…

- Helmut Duckadam, glorie a Stelei, considera ca Mihai Pintilii ar trebui sa demisioneze de la FCSB. In acte delegat, Pinti e omul care conduce antrenamentele echipei. Și pentru ca nu deține nicio licența de antrenor, Pintilii susținea public ca nu e pregatit sa preia FCSB dupa plecarea lui Dica. Becali…

- Liga Profesionista de Fotbal LPF a anuntat componenta echipei etapei a 19 a din Superliga Romaniei.In primul 11 au intrat si trei jucatori de la Farul Constanta. Este vorba despre David Kiki, Vlad Morar si Denis Alibec, toti marcatori in victoria istorica cu 8 0 in fata lui FC Botosani. In plus, Gheorghe…

- Pele a transmis primul mesaj din spital dupa ce a ajuns in stare critica și corpul sau nu a mai raspuns la tratamentul care ii era administrat pentru cancer la colon. Pele este internat la spitalul Albert Einstein, din Sao Paulo. Potrivit Folha de Sao Paulo, citata de Daily Mail, boala lui Pele nu mai…

- Gigi Becali este decis sa vanda mai mulți jucatori de la FCSB, dar negociaza „la sange”. A avut oferte pentru Andrei Cordea și Malcom Edjouma, dar le-a refuzat. Patronul i-a transmis antrenorului Mihai Pintilii un mesaj legat de Florinel Coman, dupa ce fotbalistul care l-a costat trei milioane de euro…

- FCSB – West Ham se infrunta in runda cu numarul șase din Europa Conference League, joi, 3.11.2022, de la ora 22.00. Duelul nu are decat o miza financiara. Echipa din Premier League este deja calificata, iar roș-albaștrii se afla pe ultimul loc in grupa. Formația lui Gigi Becali va fi condusa de pe banca…