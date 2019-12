Stiri pe aceeasi tema

- In secțiile de vot din cateva școli și gradinițe din București, unde prezența la vot e aproape de zero, observatorii au identificat sute sau chiar mii de persoane care ar trebui sa locuiasca in același apartament, conform datelor existente la Evidența Populației. G4Media.ro a identificat un astfel…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat duminica dimineata, dupa ce a iesit de la vot, ca a votat pentru o Romanie in care toti cetatenii "sa fie respectati", indiferent carei categorii socio-profesionale apartin, pentru "respectul fata de valorile castigate dupa Revolutie".…

- Accident teribil pe strada Dimo din sectorul Rașcani al Capitalei. Un microbuz a ajuns intr-un copac dupa ce a lovit un pieton.Potrivit martorilor, victimele au fost duse de urgența la spital.Deocamdata nu se cunoaște cine a avut de suferit și din ce cauza s-a produs accidentul.

- Ilie Dumitrescu a renunțat acum 20 de ani la cariera de fotbalist. S-a facut impresar, dar n-a putut sa lupte cu frații Ioan și Victor Becali. Și-a luat licența PRO și s-a apucat de antrenorat. Mai intai in Romania, apoi in Cipru și Grecia. Dar de 9 ani a spus "stop" și s-a dedicat afacerilor. […] Post-ul…

- Dupa ce a avut o intrevedere cu ambasadorul Rusiei, primarul de Chisinau, Ion Ceban, a avut o intalnire joi, 14 noiembrie, si cu ambasadorul Romaniei la Chisinau, Daniel Ionita. Edilul i-a multumit diplomatului pentru asistenta Romaniei oferita Capitalei si l-a rugat „sa fim ajutati in intensificarea…

- Accident grav la intersectia strazilor Bucuresti cu Bulgara din sectorul Centru al Capitalei. O masina s-a lovit violent cu un microbuz de linie.In urma impactului, automobilul a fost grav avariat.Deocamdata nu se cunosc cauzele producerii accidentului.Revenim cu detalii.

- Un numar de 17 universitati romanesti sunt prezente in primele 300 de universitati in QSc GB University Ranking 2020 - Emerging Europe & Central Asia.Astfel, Universitatea Babes Bolyai se afla pe locul 40, Universitatea din Bucuresti ocupa locul 42, Universitatea Alexandru Ioan Cuza - 68.

- Dragoș Patraru abordeaza in ediția de astazi a emisiunii Starea Libertații situațiile absurde din Romania. Vorbește despre campania primarului din sectorul 3, Robert Negoița, care a cheltuit 6,5 milioane de lei pentru promovare, dar și despre situația in care s-au trezit medicii de garda de la spitalul…