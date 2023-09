Stiri pe aceeasi tema

- Elias Charalambous și-a felicitat jucatorii dupa FC Bihor – FCSB 0-2. Tehnicianul vicecampioanei a vorbit despre victoria din prima partida, pentru echipa pe care o pregatește, a noului sezon de Cupa Romaniei Vicecampioana Romaniei s-a impus la Oradea cu scorul de 2-0, grație golurilor marcate de David…

- Gigi Becali, euforic dupa FC Bihor – FCSB 0-2. Patronul vicecampioanei a vorbit despre evoluția jucatorilor sai, din duelul de la Oradea. Vicecampioana Romaniei a invins-o pe FC Bihor, in deplasare, cu scorul de 2-0. Partida a contat pentru prima etapa a Grupei C a noului sezon de Cupa Romaniei. Meciul…

- Echipa FCSB a invins miercuri seara, in deplasare, scor 2-0, formatia FC Bihor, intr-un meci contand pentru grupa C a Cupei Romaniei.FCSB a inceput partida cu o formula fara multi titulari si a dominat prima repriza, in care a si inscris, in minutul 26, prin David Miculescu. Oradenii au jucat…

- Intr-o saptamana in care capul de afiș a fost tragerea la sorți a Cupei Romaniei, viitoarele vizite ale echipelor FCSB și Dinamo la Oradea captand interesul, reconectarea la campionatul Ligii a III-a a fost greoaie.

- In zilele de 29, 30 și 31 august s-a disputat play-off-ul Cupei Romaniei, ediția 2023-2024. Din pacate nicio echipa din Timis nu a mers mai departe. Daca in prima zi s-au impus pe linie favoritele, ziua a doua a dus și prima surpriza din aceasta faza a competiției de tradiție din fotbalul romanesc.…

- FC Arges a fost eliminata din Cupa Romaniei la fotbal, dupa ce a pierdut la Oradea, cu FC Bihor, o echipa de Liga 3, cu scorul de 0-1. Golul a fost marcat in min. 52. Stan deschide scorul pentru gazde și totodata victoria. Citește și: Comunicat: ”Poziția oficiala a FC Argeș este de nu mai […]

- Sanatatea Cluj s-a calificat astazi in turul III al Cupei Romaniei, dupa victoria in fața celor de la Viitorul Cluj. „Virușii” s-au impus pe stadionul „Clujana”, scor 1-0, singurul gol venind in prima parte, Lakatoș reușind sa marcheze pentru formația antrenata de Francisc Dican. Nu a fost singura veste…

- Sambata dupa-amiaza, echipa de fotbal Vulturul 2020 Mintiu Gherlii a evoluat in cadrul etapei a doua a fazei regionale a Cupei Romaniei pe terenul castigatoarei cupei din judetul Bihor, CS Diosig. Dupa victoria clara din prima etapa impotriva formatiei salajene Ardealul Criseni, elevii antrenorului…