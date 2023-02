Stiri pe aceeasi tema

- Basarab Panduru știe motivul pentru care FCSB a ratat victoria cu Universitatea Craiova. Roș-albaștrii au fost egalați in prelungirile meciului. Fostul internațional e convins ca echipa lui Mihai Pintilii și Leo Strizu a facut prea devreme pasul in aparare. Panduru a criticat schimbarile celor de la…

- Ilie Dumitrescu a tras concluzia, dupa meciul FCSB – Universitatea Craiova 1-1. „Mister” a analizat „la cald” prestațiile celor doua echipe care și-au imparțit punctele in duelul „de foc” de pe Arena Naționala. Fostul component al Generației de Aur considera ca schimbarile efectuate de cei doi antrenori…

- Inainte de FCSB - CS Universitatea Craiova, antrenorii Leo Strizu și Eugen Neagoe au comentat primul „11” aliniat de echipa roș-albastra. In absența lui Andrea Compagno, care e menajat dupa ce joi a acuzat dureri la genunchi, David Miculescu e atacantul central al echipei, deși acesta este obișnuit…

- Andrea Compagno risca sa rateze derby-ul FCSB – Universitatea Craiova, din etapa a 26-a din Liga 1. Atacantul italian al vicecampioanei a incasat o lovitura in genunchi in timpul antrenamentului de vineri și are șanse mici sa joace in duelul de pe Arena Naționala. Vestea a fost oferita chiar de Mihai…

- Ilie Dumitrescu, fostul mare jucator al Stelei, a avut un mesaj „acid” pentru Mihai Pintilii, actualul antrenor de la FCSB. FCSB a fost invinsa de Farul Constanța, 2-3, in etapa a 23-a din Liga 1. Formația roș-albastra a efectuat mai multe schimbari bizare in timpul meciului, care au fost amplu comentate…

- Un minor de 15 ani din Craiova a fost depistat de polițiștii locali in zona patinoarului purtand asupra sa un cuțit cu lama de 22 cm. Minorul era insoțit de un tanar de 26 de ani, cei doi manifestandu-se galagios, pentru ca apoi sa o ia la fuga, la vederea polițiștilor. Gestul celor doi le-a dat de…

- Ilie Dumitrescu a analizat meciul Hermannstadt – FCSB 0-1 și a laudat mutarile facute de Mihai Pinatilii. Fostul internațional i-a laudat la final pe Billel Omrani, marcatorul golului și omul meciului, și pe Florinel Coman, dar și pe Mihai Pintilii, cel care i-a introdus pe cei doi jucatori in repriza…

- Partidele vor fi transmise in direct de DIGI SPORT, PRIMA SPORT și ORANGE SPORT. Vineri, 27 ianuarie Ora 20.00 Universitatea Cluj – FC Rapid 1923 Sambata, 28 ianuarie Ora 14.30 UTA Arad – CS Mioveni Ora 17.00 FC Petrolul Ploiești – Chindia Targoviște Ora 20.00 Universitatea Craiova – FC Hermannstadt…