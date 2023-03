Stiri pe aceeasi tema

- Helmut Duckadam stie de ce Gigi Becali o prefera pe FC U Craiova 1948 in play-off, in detrimentul celor de la Sepsi. „Eroul de la Sevilla” este de parere ca ros-albastrii se gandesc la ultimele rezultate inregistrate de covasneni cu CFR Cluj, rivala trupei lui Mihai Pintilii in lupta la titlu. Sepsi…

- FCSB a fost invinsa de UTA Arad, penultima clasata, cu scorul de 3-1, duminica seara, in deplasare, intr-o partida contand pentru etapa cu numarul 29 a sezonului regulat al Ligii 1. Fara antrenor in acte, dupa demisia lui Leo Strizu , dar și fara Mihai Pintilii, suspendat, FCSB a clacat pe terenul celor…

- Lucian Filip a fost dezamagit dupa UTA – FCSB 3-1. Preparatorul fizic a umplut golul lasat de demisia lui Leo Strizu și suspendarea lui Mihai Pintilii, pe banca roș-albaștrilor. Fostul mijlocaș a stat in premiera pe banca vicecampioanei din postura de antrenor interimar. Gigi Becali va trebui sa gaseasca…

- Inainte de meciul cu FC Argeș (duminica, 20:00), Mihai Pintilii, antrenorul FCSB, are batai de cap in alcatuirea formației de start. Tehicianul roș-albaștilor nu se va putea baza pe David Miculescu și pe Andrei Cordea, care vor absenta din cauza cumului de cartonașe galbene, dar trebuie sa țina cont…

- Ilie Dumitrescu l-a laudat pe Mihai Pintilii pentru ca l-a folosit pe David Miculescu in centrul atacului, in meciul FCSB – Universitatea Craiova 1-1. Miculescu a fost titularizat in derby-ul cu oltenii, in absența accidentatului Andrea Compagno. „Mister” a analizat prestația jucatorului de 21 de ani,…

- Ilie Dumitrescu a tras concluzia, dupa meciul FCSB – Universitatea Craiova 1-1. „Mister” a analizat „la cald” prestațiile celor doua echipe care și-au imparțit punctele in duelul „de foc” de pe Arena Naționala. Fostul component al Generației de Aur considera ca schimbarile efectuate de cei doi antrenori…

- Andrei Prepelița, fost capitan al FCSB-ului, știe cum se poate impune Mihai Pintilii in fața lui Gigi Becali. Patronul FCSB a lasat sa se inteleaga ca el a fost responsabil pentru schimbarile facute in derby-ul cu Farul. Mihai Pintilii a fost „promovat” pe postul de antrenor principal al FCSB-ului,…

- Ilie Dumitrescu, fostul mare jucator al Stelei, a avut un mesaj „acid” pentru Mihai Pintilii, actualul antrenor de la FCSB. FCSB a fost invinsa de Farul Constanța, 2-3, in etapa a 23-a din Liga 1. Formația roș-albastra a efectuat mai multe schimbari bizare in timpul meciului, care au fost amplu comentate…