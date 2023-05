Ilie Dumitrescu a spus inainte de FCSB – Rapid ca se asteapta la un meci cu goluri multe, chiar daca derby-ul nu mai are miza pentru niciuna dintre echipe. FCSB nu mai poate pierde locul 2, in timp ce Rapid va termina sezonul pe locul 5 in playoff. Chiar daca FCSB a ratat sansa de […] The post Ilie Dumitrescu, inainte de FCSB – Rapid: „Va fi un meci cu goluri multe! Coman va fi pe teren, Compagno la fel!” appeared first on Antena Sport .