Stiri pe aceeasi tema

- Liga Profesionista de Fotbal a anunțat programul rundei cu numarul 4 din play-off-ul și play-out-ul Ligii 1. Liga 1 nu ia pauza in week-end-ul de Paști. Runda cu numarul 4 din play-off este deschis sambata, cu doar cateva ore inaintea Slujbei de Inviere, cu meciul dintre CFR Cluj și Sepsi. Duminica…

- Gjoko Zajkov (28 de ani), fundașul central al Universitații Craiova, ar fi fi incert pentru duelul cu CFR Cluj, meci disputat la revenirea Ligii 1. Universitatea Craiova - CFR Cluj, in etapa a doua di play-off, are loc pe 2 aprilie, de la ora 21:00. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Digi…

- FCSB și Universitatea Craiova se intalnesc in derby-ul primei etape de play-off din SuperLiga. Duelul este unul foarte important in economia luptei pentru titlu, roș-albaștrii avand posibilitatea de a egala CFR Cluj și Farul in clasament. Partida este LiveBlog pe HotNews.ro și in direct pe Digi Sport…

- Partida dintre Sepsi OSK și FCU Craiova, suspendata din cauza scandarilor xenofobe ale fanilor echipei din Banie, se va rejuca din minutul 1, in urma deciziei dictate de Comisia de Recurs a FRF. Comisia de Recurs a decis ca partida disputata la Sf. Gheorghe la finalul lunii ianuarie și suspendata de…

- Fostul mijlocaș Claudiu Voiculeț (37 de ani) a fost invitatul zilei la GSP LIVE. Trecut pe la echipe precum Farul, Internațional Curtea de Argeș, CFR Cluj, ASA Tg.Mureș și Pandurii, Claudiu Voiculeț a vorbit despre scurta perioada in care a trecut pe la FCSB, in vara lui 2010, cu Victor Pițurca antrenor.…

- Dupa 2-0 cu CFR Cluj, jucatorii de la CS Universitatea Craiova sunt acum cu gandul la meciul cu FCSB, de duminca, 19 februarie (ora 20:00). FC Voluntari joaca acasa cu FCSB, de la ora 20:00, in etapa #25 din Liga 1, live pe GSP.ro. Meciul e televizat de Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1…

- Ilie Dumitrescu (54 de ani), fost mare internațional, este impresionat de o mutare pe care Eugen Neagoe (55 de ani), antrenorul celor de la CS Universitatea Craiova, a facut-o in meciul caștigat de olteni, scor 2-0, in fața lui CFR Cluj. ...

- Basarab Panduru a avut un discurs fabulos dupa gafa lui Giedrius Arlauskis din Farul – Universitatea Craiova 2-1. Fostul mare international roman a dat vina pe iesirea nervoasa pe care portarul lituanian a avut-o la meciul de la Botosani. Giedrius Arlauskis a comis o gafa uriasa in derby-ul cu Farul.…