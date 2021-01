Stiri pe aceeasi tema

- FCSB a ramas fara Sergiu Buș, vandut in Coreea de Sud, iar Gigi Becali e sfatuit sa aduca de urgența un numar 9 veritabil. Ilie Dumitrescu și Ciprian Marica i-au facut lista de achiziții latifundiarului. „Doi fundași centrali și un numar 9. In rest, FCSB e acoperita pe toate posturile”. E concluzia…

- Dumitru Cardoso (29 de ani) a parasit Gaz Metan Mediaș și va semnat in scurt timp cu Suwon Samsung Bluewings, echipa din prima liga a Coreei de Sud. Dupa o perioada de un an și jumatate petrecuta in Romania, Dumitru Cardoso parasește Liga 1. Gaz Metan Mediaș și echipa sud-coreeana Suwon Samsung Bluewings…

- Adrian Petre (22 de ani) ar putea reveni la FCSB in aceasta perioada de mercato, dupa ce a dezamagit la formația Cosenza, in Serie B, unde a fost imprumutat de roș-albaștrii la inceputul sezonului. Singurul atacant cu experiența din lotul celor de la FCSB este Sergiu Buș, dar acesta a intrat in dizgrația…

- Fundașul dreapta Denis Haruț (21 de ani) a refuzat sa semneze cu FCSB, din cauza unei condiții ilegale din contract. Gigi Becali a vorbit din nou despre transferul eșuat al fotbalistului de la FC Botoșani. Fundașul dreapta Denis Haruț (21 de ani) era achiziționat cu 700.000 de euro, dupa care el a refuzat…

- Basarab Panduru (50 de ani), analist TV, crede ca FCSB poate incerca pista Kevin Luckassen (27), atacant care evolueaza in prezent la Viitorul. „Mi se pare ca seamana cu Gnohere, dar nu are probleme cu greutatea. Nu m-as mira daca FCSB s-ar gandi sa-l transfere pe Kevin Luckassen in viitor”, a declarat…

- FCSB a primit o oferta pentru extrema Dennis Man (22 de ani), desemnat cel mai bun jucator la Gala GSP 2020, dar patronul Gigi Becali nu este de acord cu suma oferta. Ilie Dumitrescu a analizat situația in care se afla Dennis Man, dupa oferta de 12 milioane de euro primita de FCSB de la Krasnodar, și…

- Dorinel Munteanu (52 de ani), antrenor la FCSB in 2008, a identificat modul prin care Florinel Coman (22), Dennis Man (22) și Florin Tanase (25), vedetele roș-albaștrilor, ar putea fi transferați de echipe importante din Europa. Gigi Becali, finanțatorul celor de la FCSB, așteapta sume importante in…

- Dupa ce FCSB a pierdut derby-ul finalului de ani, 0-2 cu CFR Cluj, Ilie Dumitrescu a spus ca echipa roș-albastra are nevoie de urgenta de joi jucatori și a vorbit și despre patronul echipei, Gigi Becali. Fostul internațional l-a felicitat pe Gigi Becali pentru faptul ca nu mai apare la televizor pentru…