- Sorin Carțu a avut o reacție ferma dupa FCSB – Universitatea Craiova 1-1! Președintele Universitații Craiova s-a declarat nemulțumit de faptul ca echipa olteana a incasat gol in primul minut al partidei de pe „Arena Naționala”. In prezent, Universitatea Craiova se afla pe locul 5 din Liga 1, cu 45 de…

- Cu 6 ore inainte de FCSB - Universitatea Craiova, se vandusera aproximativ 17.000 de bilete pentru derby-ul de pe Arena Naționala. FCSB - CS Universitatea Craiova, din runda cu numarul 26 de Liga 1, se joaca azi, de la ora 20:00, liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Orange Sport 1, Digi Sport 1 și Prima…

- Andrea Compagno risca sa rateze derby-ul FCSB – Universitatea Craiova, din etapa a 26-a din Liga 1. Atacantul italian al vicecampioanei a incasat o lovitura in genunchi in timpul antrenamentului de vineri și are șanse mici sa joace in duelul de pe Arena Naționala. Vestea a fost oferita chiar de Mihai…

- Ilie Dumitrescu, fostul mare jucator al „Generației de Aur”, nu i-a menajat pe fotbaliștii lui CFR Cluj pentru prestația din meciul cu Lazio, 0-1, din turul play-off-ului pentru calificarea in „optimile” Conference League. La cateva minute dupa finalul partidei de pe Olimpico, Ilie Dumitrescu a pus…

- Ilie Dumitrescu (54 de ani), fost mare internațional, este impresionat de o mutare pe care Eugen Neagoe (55 de ani), antrenorul celor de la CS Universitatea Craiova, a facut-o in meciul caștigat de olteni, scor 2-0, in fața lui CFR Cluj. ...

- Mirel Radoi a oferit primele declaratii, dupa ce Universitatea Craiova l-ar considera vinovat de procesele lui Sergiu Hanca si Ionut Vina. Fostul antrenor din Banie a declarat ca scandalulul iscat de cei doi jucatori nu se va incheia atat de usor, fiind convins ca cei doi vor merge pana la TAS. Mirel…

- Denis Alibec s-a aflat sub lupa lui Ciprian Marica, dupa FCSB – Farul 2-3. Fostul atacant al naționalei Romaniei, devenit acționar la Farul, a analizat jocul lui Alibec și a tras concluzia. Denis Alibec a marcat primul gol al Farului in derby-ul de pe Arena Naționala, cu o execuție fantastica din lovitura…

- Revenit de la echipa nationala, fundasul formatiei Universitatea Craiova, Bogdan Vatajelu, a vorbit, in exclusivitate pentru GdS, despre ultimele experiente traite in plan personal, dar si despre cativa dintre colegi. GdS: Salut, Bogdan! Iata-te din nou intr-o postura favorabila: titular indiscutabil…