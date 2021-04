Stiri pe aceeasi tema

- Dinamo a pierdut pe terenul lui Gaz Metan, 1-4, la capatul unui joc dezastruos al formației lui Dusan Uhrin. Toate detaliile despre Gaz Metan - Dinamo 4-1, AICI! „Cainii” au fost dominați la toate capitolele, iar in primele 39 de minute au primit trei goluri, dupa ce jucatorii lui Gaz Metan au facut…

- Gaz Metan a invins-o pe Dinamo, scor 4-1. Dusan Uhrin, antrenorul „cainilor”, nu a gasit explicații pentru jocul dezastruos al echipei sale. Toate detaliile despre Gaz Metan - Dinamo 4-1, AICI! „Este o situație dificila. Trebuie sa vorbim cu jucatorii, rezultatul e foarte rau pentru noi. Am inceput…

- Mihai Eșanu, 22 de ani, a revenit la antrenamentele normale la Dinamo și poate face deplasarea pentru meciul cu Gaz Metan. Gaz Metan - Dinamo se joaca vineri, 23 aprilie, de la ora 20:30. Duelul va putea fi urmarit liveTEXT pe GSP.ro. Veste buna pentru Dusan Uhrin jr. Antrenorul lui Dinamo va avea mai…

- Florin Prunea nu i-a iertat pe jucatorii lui Dinamo care au petrecut la ziua lui Ricardo Grigore și i-a criticat dupa umilința cu Academica Clinceni, 1-3. Ricardo Grigore, fundașul central al lui Dinamo, a dat o petrecere pe cinste de ziua lui. Aparatorul a implinit 22 de ani pe 7 aprilieLa evenimentul…

- Dinamo a obținut a doua victorie le rand in Liga 1, dupa ce s-a impus la Arad, 1-0 cu UTA, iar cu o etapa inainte a caștigat și cu Gaz Metan, 2-1. Dupa ce a obținut cele trei puncte la Arad, Dinamo a fost laudata de un fost rival, Iulian Miu, fost fundaș la Steaua și actual antrenor secund la CSA Steaua.…

- DDB anunța ca a ajuns la un acord cu Paul Anton (29 de ani, mijlocaș central) in privința datoriilor pe care Dinamo le are fața de el in contextul declarațiilor facute miercuri seara de jucator, imediat dupa victoria cu Gaz Metan (2-1). De asemenea, suporterii-acționari ai lui Dinamo confirma ca Anton…

- Paul Anton (29 de ani, mijlocaș central) a declarat la finalul victoriei cu Gaz Metan (2-1) ca nu a primit nicio suma de bani in ziua meciului cu medieșenii, spre deosebire de majoritatea colegilor lui. Toate detaliile despre Dinamo - Gaz Metan 2-1, AICI Programul + rezultatele rundei #19 din Liga 1…

- In minutul 43, la scorul de 1-1, Dinamo a preluat conducerea in partida cu Gaz Metan, dupa un fault nesemnalizat in prealabil la portarul Pleșca. Detalii despre Dinamo - Gaz Metan, AICI Cornerul executat din partea stanga de Paul Anton a fost respins de Pleșca, in Puljic. ...