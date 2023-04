Stiri pe aceeasi tema

- Gica Hagi (58 de ani), antrenorul Farului, a prefațat meciul cu FCSB, din etapa #4 a play-off-ului SuperLigii. FCSB - Farul are loc luni, de la ora 20:30. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Orange Sport 1, Prima Sport 1 și Digi Sport 1 Hagi i-a laudat pe roș-albaștrii și este de parere…

- CFR Cluj și FCSB au remizat, scor 1-1, in derby-ul rundei cu numarul 3 din play-off-ul Superligii. Elias Charalambous, „principalul” din acte al oaspeților, admite ca prima repriza a fost una nefasta. Cipriotul a laudat prestația lui Florinel Coman. Revista „Craiova Maxima, povestea unei iubiri alb-albastre" poate…

- Basarab Panduru (52 de ani), fost internațional, l-a laudat pe Gheorghe Hagi (58 de ani), antrenorul celor de la Farul, dupa victoria obținuta de „marinari”, scor 3-2, in fața CS Universitații Craiova, in runda a traia din play-off-ul Superligii. Fostul mijlocaș al Stelei a fost impresionat de schimbarile…

- Ilie Dumitrescu (54 de ani), fost mare internațional, l-a laudat pe Gheorghe Hagi (58 de ani), antrenorul Farului, dupa victoria obținuta de „marinari” in fața CS Universitații Craiova, scor 3-2, in runda a treia din play-off-ul Superligii. Fostul mare fotbalist al Stelei a spus ca Gheorghe Hagi are…

- Gigi Becali, patronul FCSB, a declarat dupa victoria cu CFR Cluj ca i-ar putea schimba in viitorul postul lui Octavian Popescu (20 de ani) pentru a-i face locul lui Florinel Coman in primul „11”. FC Voluntari joaca acasa cu FCSB, de la ora 20:00, in etapa #25 din Liga 1, live pe GSP.ro. ...

- Farul Constanta a sustinut in aceasta seara meciul din etapa a 23 a a Superligii, intalnind in deplasare FCSB, in derby ul rundei. Inainte de partida, Farul ocupa locul doi, cu 45 de puncte, pe cand FCSB era a patra, cu 41 de puncte. Partida a avut parte de un final incendiar, incheindu se cu victoria…

- Florinel Coman, extrema celor de la FCSB, a comentat victoria steliștilor pe terenul celor de la Hermannstadt, 1-0. „A fost un meci foarte greu, știam ce ne așteapta aici, pe un teren foarte dificil. Important este ca am reușit sa ne impunem. Am vorbit cu toți colegii in vestiar, terenul ni s-a parut…

- Ilie Dumitrescu a analizat meciul Hermannstadt – FCSB 0-1 și a laudat mutarile facute de Mihai Pinatilii. Fostul internațional i-a laudat la final pe Billel Omrani, marcatorul golului și omul meciului, și pe Florinel Coman, dar și pe Mihai Pintilii, cel care i-a introdus pe cei doi jucatori in repriza…