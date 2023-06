Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul care a omorat doi tineri afgani pe un camp langa Șagu și a ranit un al treilea, a fost reținut in Franța. Astazi, el a fost adus in țara. In 9 decembrie 2020, un tanar afgan de 20 de ani a sunat la 112 și a cerut ajutorul fiind injunghiat pe un camp langa […] The post Criminalul de la Șagu…

- In 9 mai, se sarbatoresc, oficial, mai multe evenimente importante pentru Romania dar și pentru Europa. Pentru noi, 9 mai este Ziua Independenței, Ziua victoriei in al Doilea Razboi Mondial și, mai nou, Ziua Europei. Dar daca privim mai atent in istorie, avem destule motive de reflecție privind adevarata…

- Una dintre cele mai lungi artere ce circulație rutiera din Pecica primește in aceste zile un nou covor asfaltic. Este vorba despre lucrari finanțate cu bani europeni, intr-un amplu proiect de modernizare a strazilor din oraș. „Constructorul a inceput, in cursul zilei de astazi, aplicarea noului strat…

- A venit in Romania și s-a crezut la raliu: un cetațean maghiar a fost prins circuland cu autoturismul sau cu peste 200 km/ora. Polițiștii Biroului de Poliție Autostrada A1 Deva-Nadlac au depistat pe A1, la km 573, un autoturism condus de un barbat de 33 de ani, cetațean maghiar, care se deplasa cu viteza…

- Agricultorii romani nu vor sa falimenteze. Ei au ieșit in strada și au blocat vama Nadlac, principala poarta de intrare pe cale rutiera in Romania. Agricultorii vor sa-și faca vocile auzite deoarece cerealele ieftine care au venit din Ucraina le pune munca in pericol. Ei spun ca aceste cereale intrate…

- Coloana de utilaje agricole a ajuns in Vama Varșand, iar traficul a fost complet blocat. Practic, agricultorii au blocat pentru un timp relativ scurt, accesul in Romania. Ei protesteaza impotriva cerealelor ieftine provenite din Ucraina, care le pun munca in pericol și ii duce la faliment. Prin blocarea…

- Prezentari live din trei locații, trei țari in cadrul evenimentului: Concursul international de design vestimentar Weben International Fashion Show. Cea de a doua ediție a adus in fața publicului online, creațiile vestimentare ale tinerilor creatori din India, Romania și Republica Moldova. Romania a…

- „Shitsuren” (tr: inima franta), cantecul pentru cei care au avut macar o data inima franta, a fost lansat in Timișoara și in lume de catre MidoriStars, primul artist din Romania care compune și canta in limba japoneza. Videoclipul piesei a fost conceput și regizat de catre MidoriStars impreuna cu Ovidiu…