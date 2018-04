Stiri pe aceeasi tema

- Judecatoria Aiud a amanat pentru vineri pronuntarea in dosarul privind cererea de liberare conditionata formulata de omul de afaceri Ilie Carabulea, condamnat in vara anului trecut la cinci ani de inchisoare in dosarul ASF- Carpatica si aflat in detentie la Penitenciarul Aiud. Reprezentanti…

- Magistrații Curții de Apel Alba Iulia vor judeca, joi, contestatia la executare formulata de catre omul de afaceri Ilie Carabulea, condamnat in vara anului trecut la cinci ani de inchisoare in dosarul ASF-Carpatica si aflat in detentie la Penitenciarul Aiud. Dupa doua cereri de liberare conditionata…

