Stiri pe aceeasi tema

- Se pare ca Brigitte Sfat nu poate sa se desprta de amintirile pe care le are cu soțul ei. In acest weekend Brigitte Sfat și Ilie Nastase și-au facut de cap in cluburile de fițe din Mamaia, cu toate ca cei doi se afla in plin divorț.

N-ai voie sa lipsești de la mega-concertul de sambata, 23 iunie de la Mamaia! Nuba Beach Club da startul petrecerilor de la malul marii cu super rapperul Craig David. Urmeaza o vara plina. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta, in exclusivitate, toate detaliile.…

Dupa seria de probleme cu Poliția, fostul mare tenismen Ilie Nastase a plecat la mare pentru un weekend de distracție. L-am surprins in timp ce se consola cu o bruneta tinerica. Imbracat lejer și cu un zambet relaxat pe fața, Ilie Nastase și-a facut apariția pe plaja…

Brigitte Sfat l-a acuzat pe Ilie Nastase ca era cu o fata in momentul incidentului cu polițiștii și i-a transmis ca nu mai e cale de impacare. Fostul mare tenismen s-a aparat. A intrat in direct la wowbiz și și-a spus parerea. „E dreptul ei, e viața ei și poate sa decida…

- Ilie Nastase are probleme cu legea, lucru care pare sa nu a afecteze deloc pe Brigitte Sfat. Recent, pe contul personal de socializare, bruneta a scris un mesaj prin intermediul caruia a anunțat ca vrea sa-și refaca viața. Totodata, soția fostului tenismen a precizat ca nu ea trebuie intrebata despre…

- Brigitte Sfat a facut declaratii despre atitudinea lui Ilie Nastase, care declarase: "Ma doare undeva de divorț! Am alte treburi mai importante". Brigitte Sfat, dans pe mese intr-un club exclusivist de pe litoral. Ilie Nastase s-a bucurat de show FOTO "Nici eu nu stiu care este situatia…

Ilie Nastase și Brigitte nu s-au putut abține de la scandal nici in minivacanța de 1 mai. Fostul numar unu modial și focoasa timișoreanca au fost protagoniștii unui episod demn de cascadorii rasului. Cei doi au facut un facut "circ" in hotelul Nyota din Mamaia.

- Scandalul dintre Brigitte Sfat și presupusa amanta a lui Ilie Nastase a ajuns la un alt nivel. Dupa ce tanara reporterița ar fi fost terorizata cu SMS-uri, informație pe care CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMANIA, a publicat-o, in exclusivitate, AICI, razboiul s-a mutat la Poliție. (CITEȘTE ȘI: BRIGITTE,…