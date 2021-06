Stiri pe aceeasi tema

- Semnal in batalia interna din PNL. Care pe care! Presedintele PNL Bihor Ilie Bolojan considera ca trebuie sa-și piarda funcția deținuta in stat cel care va pierde cursa pentru șefia PNL. Bolojan, și-n caruța, și-n teleguța Bolojan a vorbit despre cursa pentru șefia formațiunii, spunand ca fiecare dintre…

- Președintele Consiliului Județean Bihor, Ilie Bolojan (PNL), a vorbit despre cei doi candidați care se lupta pentru șefia PNL, Ludovic Orban și Florin Cițu. Cu toate ca nu a luat inca o decizie in mod oficial, Bolojan a avut mai multe cuvinte de lauda pentru Ludovic Orban. Citește și: Florin…

- Cap Limpede, stiri adevarate: Presedintele PNL Ludovic Orban a afirmat joi ca liderii de filiale care au aparut alaturi de Florin Citu, atunci cand acesta si-a anuntat candidatura la sefia partidului, nu au avut mandatul organizatiilor pe care le conduc pentru sustinerea acestuia la conducerea formatiunii.…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat duminica, dupa anunțul lui Florin Cițu ca va candida la șefia PNL, ca „va fi un festival al democrației” in partid și ca va fi „o competiție frumoasa”.

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a admis, sambata, la Targu Mureș, ca vizita ta in județul Mureș are legatura și cu alegerile interne din toamna și le va raspunde colegilor sai la intrebari referitoare la viziunea pentru PNL și pentru Romania. „In mod evident ca am venit la colegii și prietenii mei…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, se pregateste pentru alegerile interne in partid cu o vizita la Cluj-Napoca, dupa ce in urma cu o luna premierul Florin Citu a venit la discutii cu liderii locali. Florin Cițu, despre care se spune ca va candida si el la sefia PNL, a fost azi la Suceava. Premieurl evita…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, spune ca este treaba opoziției sa atace Guvernul, nu a partenerilor de coaliție și cu atat mai puțin a miniștrilor. In momentul in care un ministruataca premierul, inseamna ca nu mai vrea sa faca parte din Guvern, a spus Orban dupa ședința Biroului Executiv Național…

- Politologul Alfred Bulai a vorbit despre tensiunile dintre Florin Cițu și Ludovic Orban, in exclusivitate pentru DC NEWS. “Acum, noi știm ca e o disputa. Prietenia dintre Orban și Cițu e la timpul foarte trecut. E clar ca se pregatesc de alegeri acolo, exista mulți care sunt anti-Orban și care-l susțin…