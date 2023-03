Stiri pe aceeasi tema

- „De ce au eșuat programele de țara elaborate de autoritațile romane? Primul motiv, pentru ca ele conțineau masuri nebugetate. In 2016, Banca Mondiala a descoperit 365 de programe elaborate de autoritațile romane zacand prin diverse sertare, din care doua treimi nu aveau prevazut niciun buget”, a spus…

- Anxietatea ecologica, adica frica fața de schimbarile climatice ori dezastre naturale devine un fenomen. Acest tip de neliniște ne afecteaza dupa ce vedem imagini cu dezastre sau intram in contact cu informații despre catastrofe naturale. Psihologii spun ca oamenii sufera din cauza lipsei de siguranța…

Țarile occidentale și ONG-urile se tem ca regimul de la Damasc nu va oferi ajutor zonelor aflate sub controlul rebelilor.

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, afirma ca prioritatea social-democratilor in aceasta perioada o reprezinta elaborarea unui plan de masuri care sa stopeze cresterea preturilor si a inflatiei si sa protejeze firmele romanesti, subliniind ca romanii au nevoie de un plan social si economic „articulat”…

- Oamenii de știința din domeniul atomic au setat marți „Ceasul Apocalipsei” mai aproape de miezul nopții ca niciodata, afirmand ca amenințarile de razboi nuclear, boli și schimbari climatice au fost exacerbate de invazia Rusiei in Ucraina, punand omenirea in fața unui risc mai mare de anihilare, potrivit…

- Oamenii de stiinta au prezentat fotografii cu femei si barbati unui numar de 11.000 de participanti, din 45 de tari, pentru a determina cum sunt percepute atractivitatea si personalitatea.Oamenii din fotografii care au fost catalogati ca fiind atragatori au fost, de asemenea, perceputi ca fiind mai…

- Sezonul de ski in Maramureș se poate spune ca este aproape ratat, la fel ca in multe zone din țara unde in luna ianuarie se schia, iar acum nu avem zapada. Și se pare ca nici nu vom avea prea repede. „Vremea calda și lipsa zapezii ne obliga ca din 4 ianuarie sa INCHIDEM PARTIILE. Speram ca vremea sa…

- Casa ar trebui sa fie un sanctuar – un loc de reincarcare, reconectare și relaxare. Exista cateva modalitați simple de a elimina energia negativa din casa și de a o face plina de bucurie și vibrații placute.Energia negativa este un lucru pe care toata lumea il experimenteaza la un moment dat. Fie ca…