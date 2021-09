Ilie Bolojan, despre posibilitatea de a fi nominalizat premier

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Consiliului Judetean Bihor, Ilie Bolojan, a respins, sambata, posibilitatea ca el sa fie propunerea de premier a liberalilor. "Nu se pune aceasta problema", a raspuns Bolojan cand a fost intrebat despre sugestiile venite dinspre USR PLUS, dar si din interiorul PNL, privind…

- Liberalii au votat, joi, in Biroul Permanent Național (BPN), pentru susținerea in continuare a lui Florin Cițu in funcția de premier, dupa ce USR PLUS a condiționat ramanerea la guvernare de plecarea lui Cițu.

- Liberalii au votat, joi, in Biroul Permanent National (BPN) pentru sustinerea in continuare a lui Florin Citu in functia de premier, dupa scandalul din Coalitie. USR PLUS a conditionat ramanerea la guvernare de plecarea lui Citu.

- Presedintele Partidului National Liberal, Ludovic Orban, sustine ca pierzatorul alegerilor interne din PNL nu va mai avea legitimitatea si autoritatea politica de a gira functia pe care o ocupa. El a declarat, joi, la Botosani, ca o eventuala demisie a sa din functia de presedinte al Camerei…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a declarat ca nu regreta faptul ca l-a propus pe Florin Citu pentru functia de prim ministru din partea PNL, ca este „prematur” ca, la sapte luni de la preluarea mandatului de catre actualul prim ministru, sa spuna „asa ceva”. Orban a fost intrebat luni seara de ce nu detine…

- Prim-ministrul Florin Citu a declarat sambata ca nu intentioneaza sa demisioneze din functie pentru faptul ca, in urma cu 21 de ani, a fost sanctionat in Statele Unite ale Americii pentru conducere sub influenta alcoolului.

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni seara, la Digi24, ca iși va scrie demisia inainte de 25 septembrie, ziua Congresului, și ca, daca va pierde alegerile, va pleca din funcția de șef al Camerei Deputaților. Orban a facut aluzie și la momentul in care Florin Cițu ar pierde alegerile, spunand…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a declarat luni ca, in eventualitatea in care va pierde alegerile interne din partid, va demisiona din functia de presedinte al Camerei Deputatilor. Acesta considera ca, daca Florin Citu va fi cel care va pierde, va trebui sa renunte la functia de premier, deoarece nu ar…