Ilie Bolojan, despre o eventuală candidatură la Preşedinţia României: Nu se pune această problemă Presedintele Consiliului Judetean Bihor, Ilie Bolojan, a declarat ca nu se pune problema de a candida pentru functia de presedinte al României, deoarece el are o expertiza pe partea de administratie, ori presedintele tarii trebuie sa aiba competente de politica externa.



&"Nu se pune aceasta problema. Fiecare om trebuie sa îsi faca o evaluare a expertizei pe care o are si, în ceea ce ma priveste pe mine, eu am capatat o expertiza în acesti ani pe partea de administratie. În zona de presedintie sau în zona guvernamentala trebuie sa ai niste abilitati care… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

