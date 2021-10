Stiri pe aceeasi tema

- Profesorul de științe politice Alina Mungiu-Pippidi analizeaza, intr-un editorial publicat in Romania Curata , opțiunile pe care le are președintele Klaus Iohannis in contextul actualei crize politice. Una dintre variante, crede Pippidi, este aceea ca șeful statului sa-l propuna pentru funcția de premier…

- Astazi, președintele Consiliului Județean Bihor, Ilie Bolojan, fost primar al municipiului Oradea, este prezent la Buzau, la invitația primarului Constantin Toma, in cadrul campaniei de informare pentru referendum. La ora 18:00, Ilie Bolojan va fi la amfiteatrul din Parcul Tineretului, unde sunt așteptați…

- De asemenea, veniturile operationale au urcat cu 30%, la 1,42 miliarde lei. “Veniturile totale operationale realizate in semestrul I al anului 20 2 1 au inregistrat o crestere in procent de 3 0 % comparativ cu aceeasi perioada a anul ui anterior ( 1,422 miliarde lei in semestrul 1 20 2 1 fata de 1,09…

- O ieșire auto din Oradea, care creeaza probleme, este cea spre Deva. Tranzitarea localitaților Sinmartin și Baile Felix se face greoi, peste 20.000 de mașini trecand zilnic pe drumul național, explica Ilie Bolojan, președintele Consiliului Județean Bihor.”Pentru e evita ambuteiajele, lucram la proiectarea…

- Istoricul prof. univ. Gabriel-Florin Moisa a fost numit in functia de manager interimar al Muzeului Tarii Crisurilor din Oradea, a anuntat vineri Consiliul Judetean Bihor. "Numirea vine in contextul in care, prin dispozitia cu numarul 334/05.08.2021, s-a constatat incetarea contractului de management…

- Bugetele unor ministere vor beneficia de resurse suplimentare, dar in limita deficitului bugetar asumat, de 7.16%, anunța premierul Florin Cițu intr-o postare despre rectificarea bugetara. „In funcție de execuția bugetara, vedem daca este nevoie sa modificam ceva la alocarea resurselor in buget, pentru…

- Deficitul bugetar a ajuns la 2,96% din Produsul Intern Brut (P.I.B.), dupa primele șase luni ale anului, in urcare fața de minusul de 2,29% din primele cinci luni, potrivit datelor publicate, marți, 27 iulie, de Ministerul Finanțelor. In aceeași perioada a anului trecut, in plina pandemie, deficitul…

- România a înregistrat un deficit bugetar de 2,96% din PIB, în primele 6 luni din acest an, în scadere cu 1,38 puncte procentuale comparativ cu perioada similara din 2020. De unde vine scaderea? Anul trecut firmele au amânat plata taxelor, iar de la finalul anului, în…