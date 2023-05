Stiri pe aceeasi tema

- Ultimele informații oferite de meteorologi nu sunt imbucuratoare pentru romani, astfel ca, ciclonul care face ravagii in Italia va ajunge zilele urmatoare și in Romania. Cetațenii italieni au ajuns sa fie scoși din case sau de pe acoperișuri cu elicopterele sau barcile, dupa ce in trei zile a plouat…

- Atacurile rusesti cu rachete din timpul noptii de duminica spre luni asupra orasului Pavlohrad din estul Ucrainei au ucis doua persoane si au ranit alte 40, a declarat luni presedintele Volodimir Zelenski, informeaza Reuters, citat de Agerpres."Rachetele teroristilor au luat viata a doua persoane,…

- Presedintele UEFA, Aleksander Ceferin, nu a exclus ca intr-o zi meciurile din Liga Campionilor sa aiba loc in Statele Unite, in special o finala.Presedintele UEFA a vorbit vag, la podcastul Men in Blazers, de editia 2026, a carei loc final nu a fost stabilit, scrie news.ro. Fii la curent cu…

- Kievul se ocupa intens de crearea de noi unitati militare in perspectiva lansarii contraofensivei impotriva trupelor ruse care ocupa o parte din tara, a declarat presedintele Volodimir Zelenski in discursul sau video de vineri seara, in cea de-a 422-a zi a razboiului declansat de Rusia impotriva tarii…

- Președintele CJ Bihor, Ilie Bolojan, a transmis ca podurile de pe centura Aleșd sunt aproape finalizate și lucrarile la centura ocolitoare „sunt concentrate pe terminarea celor 3 poduri ce trebuie realizate pe traseul acesteia”.

- Potrivit Consiliului Judetean Bihor, centre de colectare a deseurilor prin aport voluntar vor fi construite in localitatile Auseu, Avram Iancu, Balc, Bors, Buntesti, Chislaz, Cociuba Mare, Copacel, Draganesti, Lazuri de Beius, Lazareni, Nojorid, Paleu, Spinus, Stei si Vascau. ”Valoarea totala estimata…

- Pana in 22.08.2023 sunt vacante sau vor fi vacante 138 de funcții. Cererile pentru a intra in concurs pot fi depuse pana pe17 martie. La Curtea de Apel Oradea sunt vacante posturile de președinte la Curtea de Apel Oradea, Tribunalul Bihor, Judecatoriile Oradea, Beiuș, Salonta, Marghita, al Tribunalul…

- COD : GALBENValabil de la : 25-02-2023 ora 9:10 pana la : 25-02-2023 ora 15:00In zona : Zona joasa a județului Arad , respectiv zona localitaților: Arad, Pecica, Santana, Lipova, Ineu, Chișineu-Criș, Nadlac, Curtici, Șiria, Vladimirescu, Pancota, Sebiș, Vinga, Tarnova, Macea, Secusigiu, Șicula, Gurahonț,…