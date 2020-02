Ilie Barbulescu a murit noaptea trecuta in locuința sa din Pitești, la varsta de 62 de ani. Fostul fotbalist nu avea probleme cardiace și din primele informații, a murit in somn, in urma unui infarct

Potrivit primelor informații, fostul fundaș ar fi decedat in somn in urma unui infarct, acasa, la reședința sa din Pitești. FC Argeș, Olt Scornicești, Steaua, CS Mioveni și Callatis Mangalia sunt cluburile la care a evoluat Barbulescu in cariera sa.

Acesta nu era cunoscut cu probleme cardiace, motiv pentru care se va deschide, conform legii, un dosar. Momentan, este așteptat rezultatul…