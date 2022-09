Stiri pe aceeasi tema

- De cateva luni, fac cercetari in mediul academic de la noi. Am gasit un numar foarte mare de foști milițieni, ofițeri de armata sau de securitate cu cariere incredibile in mediul academic dupa 1989. Este și cazul domnului Gheorghe Bica, fost ofițer de miliție inainte de Revoluție, astazi multiplu doctor…

- Romania se afla pe locul al doilea "all times" in Hall of Fame-ul Olimpiadei Internationale de Informatica, cu 123 de medalii, a anuntat, duminica, ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu. "Un rezultat exceptional care urca Romania pe locul al doilea "all times" in Hall of Fame-ul Olimpiadei Internationale…

- Romania se afla pe locul al doilea „all times” in Hall of Fame-ul Olimpiadei Internationale de Informatica, cu 123 de medalii, a anuntat duminica ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu. „Un rezultat exceptional care urca Romania pe locul al doilea „all times” in Hall of Fame-ul Olimpiadei Internationale…

- MindHub, rețeaua internaționala de școli de cursuri de programare pentru copii și adolescenți, anunța reinceperea Școlii de Vara in centrele sale din Romania. Cu ajutorul tehnologiei, copiii pot descoperi lumea roboticii in cadrul unor workshop-uri de arta și creativitate, de programare și explorare…

- Robert Dragomirescu, elev in clasa a XI-a la Liceul Teoretic Internațional de Informatica din București, a luat anul acesta medalia de aur la Olimpiada Internaționala de Matematica. Tanarul a povestit pentru Școala 9 despre cei patru ani de munca pana sa ajunga unul dintre olimpicii care au poziționat…

- La sfarșitul saptamanii trecue la București s-au desfașurat Campionatele Naționale de marș pentru juniori sub 16 ani. Școala suceveana de marș nu s-a dezmințit, sportiva Elisabeta Chirila reușind sa cucereasca medalia de aur in proba de 3 kilometri. Tanara a relizat un personal best cu timpul de 14…

- Promor al saloanelor de alb negru in grafica, Steriadi a condus Muzeul Aman, apoi Muzeul Kalinderu si a fost profesor la Scoala de arte plastice din Bucuresti. Lucrarea "50 de figuri contimporaneldquo; prezinta o colectie de portrete realizate de pictorul si graficianul Iosif Iser, pe marginea carora…

- David Popovici (17 ani) este dublu campion mondial la natație, insa drumul inotatorului spre marea performanța a fost unul marcat de munca, talent și reguli de alimentație. Un material realizat de Scoala9.ro in toamna anului trecut surprindea cate ceva din regimul de viața al inotatorului, unul povestit…