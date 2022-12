Stiri pe aceeasi tema

- „Am venit la București dupa 8 ani și vad dezvoltarea din aceasta perioada, imi felicit prietenii din Romania. Aceasta dezvoltare justifica parteneriatul și intrarea Romaniei in Schengen.Decizia in cadrul UE a fost greșita și ar trebui corectata. Romania ar trebui sa fie inclusa in Schengen cat de curand.…

- Premierul Nicolae Ciuca a semnat sambata un acord intre guvernele Republicii Azerbaidjan, Georgiei, Romaniei si Ungariei privind Parteneriatul strategic in domeniul dezvoltarii si transportului energiei verzi. Documentul a fost adoptat la Palatul Cotroceni, in prezenta presedintelui Comisiei Europene,…

- Sambata, va avea loc, la Palatul Cotroceni, in prezența președintelui Romaniei, Klaus Iohannis, și a președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, ceremonia semnarii Acordului intre Guvernele Azerbaidjanului, Georgiei, Romaniei și Ungariei privind Parteneriatul Strategic in domeniul dezvoltarii…

- Romania continua eforturile de consolidare a securitatii sale energetice. La Bucuresti va fi semnat, astazi, un acord intre guvernele din tara noastra, Azerbaidjan, Georgia si Ungaria, care prevede construirea unui cablu submarin de transport de energie electrica prin Marea Neagra. Documentul va fi…

- ”Welcome to Romania! Bun venit in Romania: E.S. Ilham ALIYEV, Presedintele Republicii Azerbaidjan; E.S. Irakli GARIBASHVILI, Prim-ministru Georgia, si E.S. Viktor ORBAN, Prim-ministru, Ungaria”, a scris, vineri seara, pe Facebook, ministrul Energiei, Virgil Popescu. Acesta i-a intampinat la aeroport…

- Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, se va afla maine, 17 decembrie, la București pentru a participa la un eveniment la nivel inalt pe tema securitații energetice și a parteneriatelor din domeniul energiei, gazduit de Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, și de Prim-ministrul Nicolae…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, se va afla maine, 17 decembrie, la Bucuresti pentru a participa la un eveniment la nivel inalt pe tema securitatii energetice si a parteneriatelor din domeniul energiei, gazduit de Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, si de Prim ministrul Nicolae…

- Administratia Prezidentiala anunta ca sambata va avea loc, la Palatul Cotroceni, in prezenta Presedintelui Romaniei, Klaus Iohannis, si a Presedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, ceremonia semnarii Acordului intre Guvernele Republicii Azerbaidjan, Georgiei, Romaniei si Ungariei privind Parteneriatul…